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Adnan Oktar'ın yeni adresi belli oldu!

9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası bulunan organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesiyle alınarak havayoluyla Erzurum'a nakledildi.

Adnan Oktar'ın yeni adresi belli oldu!
Ekleme: 26.04.2022 - 10:52 Güncelleme: 26.04.2022 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Adnan Oktar'ın yeni adresi belli oldu!
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan yargılanan Adnan Oktar, 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Temmuz 2018'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevine konulan Oktar, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne Cezaevine nakledilmişti.

ERKEK MÜRİTLERİYLE SOHBET TOPLANTILARI YAPIYORDU

2021 yılının Mayıs ayında Edirne Cezaevi'nde beraber kaldığı 'Aslanlar' diye bilinen erkek müritleriyle sohbet toplantıları yaptığı söylenen Adnan Oktar'ın, Batman'a nakledildiği iddiaları medyada yer almıştı. Adalet Bakanlığı'nın, Adnan Oktar'ın Batman'da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne tek başına nakledilmesini kararlaştırdığı iddia edilmiş ancak Bakanlık, haberi yalanlamıştı.

KEDİCİKLERİ CEZAEVİNDEN YÖNETMEYE DEVAM ETTİ

Adnan Oktar'ın "Kediciklerim" dediği kadınları cezaevinden yönetmeye devam ettiği, görüş günlerinde ziyaretine gelen elemanlarına verdiği talimatlarla da örgütünü ayakta tutmaya çalıştığı öne sürüldü.

TARAFTARLARINDAN "SUİKAST" İDDİASI

Adnan Oktar, Adalet Bakanlığı'nın kararı ile tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Sözcü'nün haberine göre hafta sonu Havayolu ile Erzurum'a getirilen Oktar'ın sevki geniş güvenlik önlemleri ve gizlilik içinde gerçekleştirildi. Taraftarları ise sosyal medyada Adnan Oktar'a suikast düzenleneceği iddiasını gündeme getirerek Erzurum'a sevk edilişini eleştirdiler.
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