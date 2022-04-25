Ukrayna'da Bayraktar TB2'nin ardından şimdi de Anka İHA üretimi başlıyor

Ukrayna’da adına şarkılar yazılan Bayraktar TB'nin bu kez TUSAŞ’ın Anka İHA ve SİHA’sı gündemde. TUSAŞ ve Ukrayna arasında yapılan anlaşmaya göre Türkiye-Ukrayna ortak üretimi olarak Anka İHA üretilecek. Ukranya'da üretilen Anka İHA'lar yıl sonuna kadar semalarında olacak.

Türk insansız hava araçlarına büyük ilgi gösteren Ukrayna, Bayraktar TB2'nin ardından bir İHA'yı daha Ukrayna'da üretmek üzere anlaşma sağladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka İHA, Ukrayna'da üretilecek.Donanım haberi'in aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy'nin Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Aleksey Arestoviç, Ukrayna Devlet Kanalı 1+1'e yaptığı açıklamada, “İki ülke ortak olarak Anka İHA-SİHA ve yeni nesil jet İHA'ları üreteceğiz. Yıl sonuna kadar havalarda olacak” dedi. Arestoviç, Anka İHA'nın başkent Kiev'e yakın bir yerde üretileceğini söyledi.Geçen senenin sonlarına doğru Ukrayna'da Bayraktar TB2 İHA ortak üretimi başladı. Ortak üretim İHA'lar Ukrayna-Rusya savaşında kullanılıyor. Ayrıca yaklaşık iki ay önce yapılan yeni anlaşma ile ortak üretimin kapsamının genişletilmesine karar verilmişti.Kanat Açıklığı:17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik: 3,25 mHavada Kalış Süresi: 30+ Saat @ Görev İrtifasıMaksimum irtifa: 30.000 ft (MSL)Görev İrtifası: 18.000 - 23.000 ftLink Menzili: 250+ kmMotor: Ağır Yakıt MotoruFaydalı Yük Kapasitesi: 350+ kgMTOW: 1.700 kgTam otonom operasyonYedekli uçuş kontrol sistemiYedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)Yedekli elektrik üretim ve dağıtımYedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyetiDüşük ömür devri maliyetiAğır yakıtlı itki sistemiKatlanabilir iniş takımıYedek acil durum pilleriYeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyetYoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yüklerYüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı Yük Veri Kaydı