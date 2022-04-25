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Ukrayna'da Bayraktar TB2'nin ardından şimdi de Anka İHA üretimi başlıyor

Ukrayna’da adına şarkılar yazılan Bayraktar TB'nin bu kez TUSAŞ’ın Anka İHA ve SİHA’sı gündemde. TUSAŞ ve Ukrayna arasında yapılan anlaşmaya göre Türkiye-Ukrayna ortak üretimi olarak Anka İHA üretilecek. Ukranya'da üretilen Anka İHA'lar yıl sonuna kadar semalarında olacak.

Ukrayna'da Bayraktar TB2'nin ardından şimdi de Anka İHA üretimi başlıyor
Ekleme: 25.04.2022 - 13:48 Güncelleme: 25.04.2022 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'da Bayraktar TB2'nin ardından şimdi de Anka İHA üretimi başlıyor
Türk insansız hava araçlarına büyük ilgi gösteren Ukrayna, Bayraktar TB2'nin ardından bir İHA'yı daha Ukrayna'da üretmek üzere anlaşma sağladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka İHA, Ukrayna'da üretilecek.

YIL SONUNA KADAR SEMALARDA

Donanım haberi'in aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy'nin Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Aleksey Arestoviç, Ukrayna Devlet Kanalı 1+1'e yaptığı açıklamada, “İki ülke ortak olarak Anka İHA-SİHA ve yeni nesil jet İHA'ları üreteceğiz. Yıl sonuna kadar havalarda olacak” dedi. Arestoviç, Anka İHA'nın başkent Kiev'e yakın bir yerde üretileceğini söyledi.

Geçen senenin sonlarına doğru Ukrayna'da Bayraktar TB2 İHA ortak üretimi başladı. Ortak üretim İHA'lar Ukrayna-Rusya savaşında kullanılıyor. Ayrıca yaklaşık iki ay önce yapılan yeni anlaşma ile ortak üretimin kapsamının genişletilmesine karar verilmişti.

ANKA İHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Kanat Açıklığı:17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik: 3,25 m

Havada Kalış Süresi: 30+ Saat @ Görev İrtifası

Maksimum irtifa: 30.000 ft (MSL)

Görev İrtifası: 18.000 - 23.000 ft

Link Menzili: 250+ km

Motor: Ağır Yakıt Motoru

Faydalı Yük Kapasitesi: 350+ kg

MTOW: 1.700 kg

Tam otonom operasyon

Yedekli uçuş kontrol sistemi

Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)

Yedekli elektrik üretim ve dağıtım

Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)

DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)

Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)

Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)

Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti

Düşük ömür devri maliyeti

Ağır yakıtlı itki sistemi

Katlanabilir iniş takımı

Yedek acil durum pilleri

Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet

Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler

Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı Yük Veri Kaydı
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