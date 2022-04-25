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Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı.

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ı satın almak isteyen milyarder iş insanı Elon Musk hedefine oldukça yaklaştı. Twitter idaresi ile Elon Musk satın alma için görüşmelere başladı..

Ekleme: 25.04.2022 - 09:49 Güncelleme: 25.04.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı.
Dünyanın en büyük satışlarından birinin yapılmasına çok kısa bir zaman kaldı. Twitter idaresinin, milyarder iş insanı Elon Musk'a şirketin satılması için müzakerelere başladığı öne sürüldü.

TWITTER SATILDI MI?

Wall Street Journal'ın iddiasına göre satın Alma anlaşmasının bu hafta yapılabileceği öne sürüldü

TWITTER YÖNETİMİ SICAK BAKMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz haftalarda 43 milyar Dolar teklif eden Musk'a kapıları kapatan Twitter yönetiminin tavrı değişti.


MUSK ŞİRKETİ HER AN ELE GEÇİREBLİR

Elon Musk'ın piyasadan hisse toplayarak şirketi ele geçirme planlarını her an devreye alma ihtimaline karşılık olarak Twitter yönetimi satışa sıcak bakmaya başladı.

Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı.

HAFTA SONU MASAYA OTURDULAR

Elon Musk ve Twitter yönetimi satışa dair teklifi değerlendirmek için hafta sonu bir araya geldi. Masada bazı konuların bulunduğu ve zorlu olan maddeler nedeniyle anlaşmanın garanti olmadığı da belirtildi.

MUSK'TAN 43 MİLYON DOLAR TEKLİF GELDİ

Twitter'a ne kadar ödeme yapacağı konusunda da pazarlıkların devam ediyor olması büyük önem arz ediyor. Musk en son teklifinde 43 milyar doları gözden çıkarmıştı.

Twitter bu hafta ilk çeyrek bilançosunu açıklayacak.


TWITTER'IN LOGOSU DEĞİŞEBİLİR

İş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden birçok paylaşımda bulunuyor. Kripto paralara olan merakını Twitter üzerinden de belli eden Musk, Dogecoin'e ilişkin manipülatif açıklamalarda da bulunuyor. Satışın olması halinde Twitter'ın logosunun Dogecoin logosuna benzer bir hal alması da beklentiler içinde. Ayrıca Twitter'ı satın alması halinde tweetlere düzenleme yapılabileceğine dair değişikliği de gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı.

Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı.

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