Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı.

Dünyanın en büyük satışlarından birinin yapılmasına çok kısa bir zaman kaldı. Twitter idaresinin, milyarder iş insanı Elon Musk'a şirketin satılması için müzakerelere başladığı öne sürüldü.Wall Street Journal'ın iddiasına göre satın Alma anlaşmasının bu hafta yapılabileceği öne sürüldüGeçtiğimiz haftalarda 43 milyar Dolar teklif eden Musk'a kapıları kapatan Twitter yönetiminin tavrı değişti.Elon Musk'ın piyasadan hisse toplayarak şirketi ele geçirme planlarını her an devreye alma ihtimaline karşılık olarak Twitter yönetimi satışa sıcak bakmaya başladı.Elon Musk ve Twitter yönetimi satışa dair teklifi değerlendirmek için hafta sonu bir araya geldi. Masada bazı konuların bulunduğu ve zorlu olan maddeler nedeniyle anlaşmanın garanti olmadığı da belirtildi.Twitter'a ne kadar ödeme yapacağı konusunda da pazarlıkların devam ediyor olması büyük önem arz ediyor. Musk en son teklifinde 43 milyar doları gözden çıkarmıştı.Twitter bu hafta ilk çeyrek bilançosunu açıklayacak.İş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden birçok paylaşımda bulunuyor. Kripto paralara olan merakını Twitter üzerinden de belli eden Musk, Dogecoin'e ilişkin manipülatif açıklamalarda da bulunuyor. Satışın olması halinde Twitter'ın logosunun Dogecoin logosuna benzer bir hal alması da beklentiler içinde. Ayrıca Twitter'ı satın alması halinde tweetlere düzenleme yapılabileceğine dair değişikliği de gerçekleştirmesi bekleniyor.