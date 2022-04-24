  • USD: 14,71 - 14,73
  • EURO: 15,90 - 15,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tüm gözler Kabine toplantısında! Bayram tatili 9 gün olur mu?

Milyonların gözü bugün Beştepe’de toplanacak olan Kabine Toplantısı’na çevrildi. Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleşecek toplantıda bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı değerlendirilecek. Kabine’de ayrıca Türkiye’nin iç ve dış gündemiyle birlikte ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.

Tüm gözler Kabine toplantısında! Bayram tatili 9 gün olur mu?
Ekleme: 24.04.2022 - 12:49 Güncelleme: 25.04.2022 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Tüm gözler Kabine toplantısında! Bayram tatili 9 gün olur mu?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanması bekleniyor.

Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak. Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?
Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

OPERASYONLARDA SON DURUM
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili son durum da toplantıda değerlendirilecek. Uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve etkilerinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR
Erdoğan Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının ardından özetle şu mesajları verdi: Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça hem içeride hem dışarıda ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Bu düzelme yaşanana kadar vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkârları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz. Sabırla, dirayetle, daha sıkı çalışarak bu dönemi geride bırakacak ülkemizi mutlaka 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız.

İstihdamla ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladık. İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizi yeni programımızdan istifade etmeye çağırıyorum.
İYİ Partili belediye köpekleri çöpe atmıştı! Sungurlu Belediyesi'ne 40 bin 860 lira ceza kesildi!
İstinaftan flaş Selahattin Demirtaş kararı! Dosyası Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na soruşturma!
Başkent EDAŞ'tan Kılıçdaroğlu'nun '4 aydır elektrikleri kesik' diyerek ziyaret ettiği ev ile ilgili açıklama: Elektrik kesintisi söz konusu değildi
Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarını terör oluşumu HBDH üstlendi
HDP'den CHP'ye sözde soykırım tepkisi
Rus devlet televizyonundan skandal: Newyork'un nükleer silahla bombalanma ihtimalini gülerek düşündüler
Mine Kırıkkanat Müslüman ırkçısı olduğunu bir kez daha gösterdi!
Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu Gezi davasında karar günü!
6. kattan düşen Azra'yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor
ABD'li bakanlar Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
Bakan Akar: 56 terörist etkisiz hale getirildi! Hudut hattı tamamen temizlenecek
Suriyeliler geri dönüyor! Gönüllü dönüş nasıl olacak?
Fransa'da skandal iddia: Yağı Müslümanlar bitirmiş!
Şırnaklı vatandaşlardan Hulusi Akar'a 'vatan nöbeti' teşekkürü
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gençlerle bir araya geldi!
Ukrayna-Rusya savaşında 2 ay geride kaldı! Sahadaki son durum ne?
Tüm gözler Kabine toplantısında! Bayram tatili 9 gün olur mu?
Kılıçdaroğlu Darbeciyle şovu göze alamadı
Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: 'Ben tokalaşmaya başladım bile...'
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı

Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu: Nissan üretimine son verdiğini açıkladı

Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu: Nissan üretimine son verdiğini açıkladı

Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı.

Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı.

Artan maliyetler ve geçim derdi İngilizlerin psikolojisini bozdu!

Artan maliyetler ve geçim derdi İngilizlerin psikolojisini bozdu!

Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında 'yanlışlıkla' milyoner oldu!

Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında 'yanlışlıkla' milyoner oldu!

Bitcoin'de 65 bin dolar beklentisi

Bitcoin'de 65 bin dolar beklentisi