Togg'a hacker saldırısı: Resmi açıklama geldi

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Togg'a siber saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Şirketin resmi Twitter hesabının kötü niyetli kişilerce ele geçirildiği, fakat ardından yapılan müdahaleler ile hesabın kurtarıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır" denildi.

Yerli elektrikli otomobili yıl sonunda tanıtıp 2023'ün ilk aylarında yollara çıkarmaya hazırlanan Togg, dün akşam saatlerinde siber saldırıya uğradığını açıkladı.Şirketten yapılan açıklamada, resmi Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiği, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığı bildirildi.Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz' ifadeleri kullanıldı.