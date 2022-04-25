TikTok'ta canlı yayın yapan koyunu 12 bin kişi izledi!

Uyuyakalan çobanın açtığı canlı yayında geviş getiren koyunu, 12 bin kişi izleyici oldu.

Sosyal medya uygulaması olan TikTok'ta çok sayıda insan canlı yayın yapabiliyor.TikTok kullanıcıları içerisindeki bir Türk çoban da takipçileri için canlı yayın yaptı.Yayın sırasında çoban uyuyakalırken, yanındaki koyun kameraya bakarak geviş getirdi.Kısa sürede binlerce izleyiciye ulaşan yayında, para karşılığına gelen hediyeler gönderildi.