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Rusya-Ukrayna savaşında kan donduran trajedi: Uydudan bile görünüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ikinci ayına girdi. Rus ordusunun sivillere yönelik saldırılarla büyük bir yıkıma uğrattığı Mariupol'de endişe verici görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Ekleme: 25.04.2022 - 11:17 Güncelleme: 25.04.2022 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Rusya-Ukrayna savaşında kan donduran trajedi: Uydudan bile görünüyorRusya ile Ukrayna arasında mart ayının sonunda İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmesi sonrasında Rus güçlerinin “iyi niyet göstergesi” olarak Kiev ve yakınlarından geri çekilme ve saldırıları azaltma kararı bütün dünyadan olumlu tepki almıştı. Fakat Rus askerleri Kiev yakınlarındaki kasaba ve köylerden ayrıldıktan sonra sokaklarda işkenceye uğramış ve elleri arkadan bağlı çok sayıda sivilin cesedi ortaya çıkmış ve bir toplu mezar keşfedilmişti. Özellikle Bucha'da şiddet artarken bütün dünya ayağa kalkmıştı.

Son dönemde savaşın yoğunlaştığı ve Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı için kritik bir öneme sahip olan Mariupol'de de endişe verici bir görüntü ortaya çıktı. Uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies, Mariupol'ün biraz dışında ikinci bir toplu mezar bulunduğunu gözler önüne serdi. Rus güçlerinin kuşattığı kentin yaklaşık 11 kilometre doğusunda bulunan toplu mezarın görüntüsü uluslararası kamuoyunda panik yarattı. Uzmanlar binlerce insanın ölmüş ve mezarlığa gömülmüş olabileceği iddiasını öne sürdü.

Rusya-Ukrayna savaşında kan donduran trajedi: Uydudan bile görünüyor

BİR HAFTA İÇİNDE KAZILMIŞ
Savaşı uzaydaki uydular aracılığıyla izleyen görüntüleme şirketi Manhush mezarlığında bulunan toplu mezarlık ile aynı zamanda açılan toplu mezarlığın Vynohradne bölgesinde olduğuna dikkat çekti.

Maxar'ın paylaştığı iki fotoğraf arasında sadece 1 hafta olması da gözlerden kaçmadı.
22 Mart'ta çekilen uydu görüntüsünde toplu mezarlık ya da kazı işlemi görülmezken 29 Mart'ta çekilen fotoğrafta ise mezarlık görülüyor.
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