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Rusya 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Bakanlıktan gelen açıklamada, kararın Berlin yönetiminin aynı sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararına misilleme alındığını vurguladı.

Rusya 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Ekleme: 25.04.2022 - 17:28 Güncelleme: 25.04.2022 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
Rusya 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr bakanlığa çağrıldı.

Bakanlık açıklamasında, Almanya hükümetinin 4 Nisan'da Almanya'daki Rus diplomatik kuruluşlarında görev yapan 40 kişiyi 'istenmeyen kişi' ilan etmesi şeklindeki 'açık düşmanca adımın' kararlılıkla protesto edildiği bildirildi.

Berlin'in bu adımını, bu görevlilerin faaliyetleriyle Almanya'nın özgürlüğü ve Alman halkının bütünlüğünü baltalamayı amaçladığı yönündeki kesinlikle yanlış bir iddia ve Ukrayna'da yaşananlarla ilgili imalarla gerekçelendirmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Simetrik bir yanıt olarak büyükelçiye, Almanya'nın Rusya'daki diplomatik kuruluşlarında çalışan 40 kişinin istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi.
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