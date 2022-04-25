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Rus devlet televizyonundan skandal: Newyork'un nükleer silahla bombalanma ihtimalini gülerek düşündüler

Rusya, bu hafta en güçlü balistik füzelerinden biri olan RS-28 Sarmat ICBM'yi başarıyla test etti. Fırlatmadan sonra, Rus uzmanlar televizyona çıktılar ve füzeyi New York, İngiltere ve diğer Batılı hedefleri yok etmek için kullanma konusunda gülerek yanıt verdiler.

Rus devlet televizyonundan skandal: Newyork'un nükleer silahla bombalanma ihtimalini gülerek düşündüler
Ekleme: 25.04.2022 - 11:19 Güncelleme: 25.04.2022 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Rus devlet televizyonundan skandal: Newyork'un nükleer silahla bombalanma ihtimalini gülerek düşündüler
Devlete ait bir Rus televizyon kanalı Russia 1'de bir sunucu, Moskova nükleer silahı başlatmaya karar verirse New York'un nasıl tamamen ortadan kalkacağını anlatırken gülmeye başladı.

Rahatsız edici yorumlar, Rusya'nın Çarşamba günü füzenin ilk başarılı test lansmanını bildirmesinden sonra geldi.

Kremlin, yıllardır geliştirilmekte olan benzersiz füzenin İngiltere'yi yok edebileceğini, dünyadaki herhangi bir hedefi vurabileceğini ve 12 nükleer savaş başlığı taşıyabileceğini iddia ediyor.

Putin, fırlatmanın Rusya'yı tehdit etmeye çalışanlar ve düşmanlarının 'iki kez düşünmesini' gerektiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Sarmat kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sarmat füzesinin Arhangelsk bölgesinden fırlatılarak, Kamçatka'da bulunan hedefi vurduğu açıklandı.

Nükleer bomba simülatörü sitesi Nuke Map'e göre, New York'u vuran bir nükleer patlama 4 milyondan fazla insanı öldürebilir ve 5 milyona kadar insanı yaralayabilir.
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