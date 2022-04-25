Mine Kırıkkanat Müslüman ırkçısı olduğunu bir kez daha gösterdi!

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun astırdığı pankartı Arapça zanneden Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabından Kerimoğlu'na tepki gösterdi.Daha sonra yazının Arapça olmadığını ve Süryanice olarak Süryanilerin bayramının kutlandığını öğrenen Kırıkkanat, özür diledi.Sosyal medyada Kırıkkanat'ın bu iki yüzlü tutumuna tepki yağdı.