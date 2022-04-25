Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25-29 Nisan tarihlerine ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Ankara, Düzce, ve Sakarya'nın da aralarında olduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...
Rapora göre; özellikle 27-29 Nisan tarihleri arasında birçok ilde gök görültülü sağanak yağış etkili olacak.
Peki hangi illerde sağanak bekleniyor?
25 Nisan Pazartesi: Van ve Hakkari'de yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
26 Nisan Salı: Ardahan, Kars, Batman ve Siirt'te gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
27 Nisan Çarşamba: Karabük, Bolu, Ankara, Çankırı, Afyonkarahisar ve Isparta'nın da aralarında olduğu 25 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
28 Nisan Perşembe: Ankara, Konya ve Karaman'ın aralarında bulunduğu 31 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
29 Nisan Cuma: Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Ankara dahil 41 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 16°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 19°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 8°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden Van ve Hakkari ile Şırnak'ın doğu çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren batısı zamanla geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 2,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.