Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı

Rapora göre; özellikle 27-29 Nisan tarihleri arasında birçok ilde gök görültülü sağanak yağış etkili olacak.25 Nisan Pazartesi: Van ve Hakkari'de yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.26 Nisan Salı: Ardahan, Kars, Batman ve Siirt'te gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.27 Nisan Çarşamba: Karabük, Bolu, Ankara, Çankırı, Afyonkarahisar ve Isparta'nın da aralarında olduğu 25 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.28 Nisan Perşembe: Ankara, Konya ve Karaman'ın aralarında bulunduğu 31 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.29 Nisan Cuma: Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Ankara dahil 41 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 11°C, 20°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 11°C, 24°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 13°C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 14°C, 29°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 14°C, 28°CParçalı ve az bulutluMANİSA 13°C, 27°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.ADANA 16°C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluANTALYA 17°C, 26°CAz bulutlu ve açıkHATAY 14°C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluMERSİN 19°C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 11°C, 28°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 11°C, 28°CParçalı ve az bulutluKONYA 13°C, 30°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT 10°C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU 10°C, 25°CParçalı bulutluDÜZCE 12°C, 29°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 8°C, 28°CParçalı bulutluZONGULDAK 13°C, 19°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AMASYA 10°C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 10°C, 18°CParçalı ve az bulutluTOKAT 10°C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON 10°C, 18°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu, zamanla doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden Van ve Hakkari ile Şırnak'ın doğu çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 6°C, 20°CParçalı ve az bulutluKARS 3°C, 20°CParçalı ve az bulutluMALATYA 10°C, 29°CAz bulutlu ve açıkVAN 7°C, 18°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, doğusunun zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR 11°C, 29°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 14°C, 29°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 14°C, 28°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 18°C, 31°CAz bulutlu ve açıkFırtına beklenmiyor.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren batısı zamanla geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 2,0 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.