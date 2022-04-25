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Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25-29 Nisan tarihlerine ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Ankara, Düzce, ve Sakarya'nın da aralarında olduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Ekleme: 25.04.2022 - 09:34 Güncelleme: 25.04.2022 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı
Rapora göre; özellikle 27-29 Nisan tarihleri arasında birçok ilde gök görültülü sağanak yağış etkili olacak.

Peki hangi illerde sağanak bekleniyor?

25 Nisan Pazartesi: Van ve Hakkari'de yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

26 Nisan Salı: Ardahan, Kars, Batman ve Siirt'te gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

27 Nisan Çarşamba: Karabük, Bolu, Ankara, Çankırı, Afyonkarahisar ve Isparta'nın da aralarında olduğu 25 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

28 Nisan Perşembe: Ankara, Konya ve Karaman'ın aralarında bulunduğu 31 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

29 Nisan Cuma: Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Ankara dahil 41 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 16°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 19°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden Van ve Hakkari ile Şırnak'ın doğu çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren batısı zamanla geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
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