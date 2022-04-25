Kobani soruşturmasında Başsavcılıktan itiraz! 30 kişi serbest bırakılmıştı

Ankara'da Emniyetin Başsavcılık koordinesinde, 10 yıllık mali verileri incelenmesi sonucu 06-08 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatmıştı. Ankara merkezli 13 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 49 kişiden 18'i tutuklanırken 1 kişiye de ev hapsi verilmişti. Ankara Sulh Ceza Hakimliğinin 30 kişiyi serbest bırakmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Serbest bırakılma kararına Başsavcılık itiraz etti. Asliye Ceza Mahkemesine yapılan itiraz sonrasında serbest bırakılan 30 kişiden 25'ine tutuklama çıktı. Böylece operasyonda tutuklanana kişi sayısı 43'e yükseldi.Ankara'da Emniyetin Başsavcılık koordinesinde, 10 yıllık mali verileri incelenmesi sonucu 06-08 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatmıştı. Ankara merkezli 13 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 49 kişiden 18'i tutuklanırken 1 kişiye de ev hapsi verilmişti. Ankara Sulh Ceza Hakimliğinin 30 kişiyi serbest bırakmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Serbest bırakılma kararına Başsavcılık itiraz etti. Asliye Ceza Mahkemesine yapılan itiraz sonrasında serbest bırakılan 30 kişiden 25'ine tutuklama çıktı. Böylece operasyonda tutuklanana kişi sayısı 43'e yükseldi.10 YILLIK MALİ VERİLER İNCELENDİMASAK Başkanlığınca incelenen 10 yıllık mali veriler ışığında, şüphelilerin HTS Baz hareketleri, otel ve yurt dışı giriş çıkış bilgileri ile terör örgütüne müzahir açık kaynak paylaşımları üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan uzman ekiplerce titizlikle yapılan çalışmalarda milyonlarca satır veri ve video/fotoğraf incelendi ve delillendirme çalışmaları yapıldı. Ayrıca şüpheli isimlerinin ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarından elde edilen dokümanlarda geçtiği belirlendi.KARAYILAN TALİMATIYLA FİNANSE EDİLDİŞüphelilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ekonomik yapılanmasında yer aldıkları, örgüt adına kara para akladıkları ve PKK Terör Örgütü mali Alan Yöneticisi Murat Karayılan'ın talimatlarıyla hareket ettikleri belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, dağ kadrosundaki Murat Karayılan, HDP'li eski Belediye Başkan vekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski Parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyeleri de bulunuyor. Ayrıca soruşturma kapsamındaki şüphelilerden, silahlı eğitim almış örgüt mensupları ve örgütsel faaliyetleri sonrası yurtdışına çıkan örgüt mensuplarının da bulunduğu tespit edildi.BELEDİYE GELİRLERİ PKK'YA AKTARILDIMASAK'ın geçmişe dönük mali veriler incelendiğinde 70 milyon lira örgüt parasının HDP'li belediyeler, ihaleler, şirketler, kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklanarak gayrimenkuller alındığı, kira gelirlerinin ise örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi. 500'e yakın sözde 'Değer Ailesi' olarak tabir edilen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kırsal alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen terörist yakınları ve cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına sistematik biçimde maddi yardım yapıldığı görüldü. Şüphelilerin, Habur sınır kapısından örgüt mensupları ile dosyada adı geçen diğer şüphelilerle birlikte çok sayıda giriş-çıkışlarının olduğu, bu çıkışlarda örgüt kamplarına giderek örgütsel eğitimler ve talimat aldıkları belirlendi.GÖZALTI LİSTESİNDEKİ 21 KİŞİ DAĞ KADROSUNDAPolisin 13 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda 91 şüpheliden 49'u yakalandı. 42 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken hakkında yakalama kararı olan 91 kişiden 3 kişinin cezaevinde olduğu, 21 kişinin ise PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öğrenildi.SULH CEZA HAKİMLİĞİ 30 ÖRGÜT ÜYESİNİ SERBEST BIRAKTIEmniyetteki işlemleri tamamlanan 49 kişi hafta sonu sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan 18'i sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 1 kişiye de ev hapis verildi.BAŞSAVCILIK 30 KİŞİNİN SERBEST KALMASINA İTİRAZ ETTİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 30 kişinin serbest bırakılmasıyla ilgili nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edildi.Sulh Ceza Hakimliğinin serbest bıraktığı 30 kişiyle ilgili itiraz süreçleri tamamlandı. 25 şüpheliye ilişkin Başsavcılığın yaptığı itiraz kabul edilirken 5 kişiye yönelik itiraz reddedildi. 25 kişiye daha tutuklama kararı çıkmasıyla birlikte gözaltına alınan 49 kişiden 43'ü tutuklanmış oldu.