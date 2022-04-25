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Kim bu üst düzey jandarma subayı! Savcılık ‘Başkan’ın peşine düştü

İranlı rejim muhaliflerini Türkiye’den İran’a kaçıran şebeke üyelerinden Morteza Sultan Sanjari’nin ifadesinde üst düzey bir jandarma subayına sır dolu bir ziyaret yaptığı ortaya çıktı. Sanjari, Yalova’da görevli ‘Başkan’ lakaplı üst düzey jandarma subayının İstanbul’daki villasında kendilerine, “100 bin doları atarsanız bu işi çözebiliriz” dediğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi Sanjari’nin gündeme getirdiği ‘Başkan’ lakaplı üst düzey jandarma subayının peşine düştü.

Kim bu üst düzey jandarma subayı! Savcılık ‘Başkan’ın peşine düştü
Ekleme: 25.04.2022 - 15:04 Güncelleme: 25.04.2022 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Kim bu üst düzey jandarma subayı! Savcılık ‘Başkan’ın peşine düştü
MİT'in ağına takılan İranlı casusluk şebekesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 77 sayfalık iddianameye, İranlı muhalifleri Türkiye'den İran'a kaçıran casusluk şebekesinin üyelerinden Morteza Soltan Sanjari'nin verdiği ifade damga vurdu.

İddianameye göre, İran'a kaçırılması planlanan eski eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei için hem HSK tarafından açığa alınan savcı Davut Yılmaz hem de By Sağlam Savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam'ın ekibiyle anlaşıldı.

Sanjari verdiği ifadede, üçüncü bir planlarının daha olduğunu öne sürdü. Rezaei'nin kaçırılması için Yalova'da Jandarma'da görevli olduğunu bildiği üst düzey bir subayla görüştüklerini iddia etti.


'YARIN BENİM VİLLAMA GELİN KONUŞALIM'

Sanjari ifadesinde, İran istihbaratının Türkiye'deki finans işlemlerini gerçekleştiren emekli asker Hüdaiverdi Çıtak isimli şüphelinin bu görüşmede kilit rol oynadığını söyledi.

Şebekenin üyelerinden Tuncay Buyurgan ve Hüdaiverdi Çıtak ile jandarmada görevli üst düzey subaya ait İstanbul'daki villasına gittiklerini aktaran Sanjari, bu kişinin Hüdaiverdi'ye villasının konumunu atarak 'Yarın benim villama gelin ve orada bu işi konuşalım' dediğini öne sürdü.

Kim bu üst düzey jandarma subayı! Savcılık ‘Başkan’ın peşine düştü

'YÜZ BİN DOLARI ATARSANIZ BU İŞİ ÇÖZEBİLİRİZ'

Villaya gittiklerini ve üst düzey subayla görüştüklerini aktaran Sanjari, bu kişinin 'Yüz bin doları atarsanız bu işi çözebiliriz' dediğini, Hüdaiverdi'nin ise bu kişiye 'Başkanım' olarak hitap ettiğini belirten Sanjari, 'Bu işten çok para isteyince bu iş gerçekleşmedi. Villadan ayrıldık' ifadelerini kullandı.


SAVCILIK 'BAŞKAN' LAKAPLI ÜST DÜZEY JANDARMA SUBAYI'NIN PEŞİNDE

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sanjari'nin bu ifadesi üzerine İranlı muhalif Mohammed Rezaei'yi 100 bin dolar karşılığında kaçırabileceğini teklif eden 'Başkan' lakaplı üst düzey jandarma subayının peşine düştü. Bu kişinin kimliğinin ortaya çıkarılması için Sanjari'nin iddia ettiği söz konusu görüşmede oldukları söylenen Hüdaverdi Çıtak, Tuncay Buyurgan'ın hts analizlerini mercek altına aldı.

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