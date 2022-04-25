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İstinaftan flaş Selahattin Demirtaş kararı! Dosyası Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi

Ankara Bölge Mahkemesi'nce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı bozuldu. Sanığın eyleminin bütün halinde 'terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme' suçunu oluşturduğu sabit görüldüğünden ayrıca var olan veya varsayılan 'suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan hüküm kurulması gerektiği belirtildi.

Ekleme: 25.04.2022 - 12:12 Güncelleme: 25.04.2022 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Terörün siyasi ayağı HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava kapsamında, 7 Ocak 2020'deki celsede
yaptığı savunmadaki sözleri nedeniyle dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten
yararlanmak suretiyle tehdit' ve 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek'ten 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Mayıs 2021'deki karar duruşmasında Demirtaş'a, 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçunda ise sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Selahattin Demirtaş'ın avukatları ile cumhuriyet savcısı, karara itiraz ederek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza
Dairesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararına atıfta bulundu. Sanığın eyleminin bütün halinde 'terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme' suçunu oluşturduğu sabit görüldüğünden ayrıca var olan veya varsayılan 'suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan hüküm kurulması gerektiği belirtildi.

Kararda eylemin bir kısmının bölünüp bir kısmına ceza verilmesinin bu haliyle hukuka aykırı olduğu belirtilerek, dosyanın Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine
hükmedildi.
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İstinaftan flaş Selahattin Demirtaş kararı! Dosyası Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi
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