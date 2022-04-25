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İstanbul-Sofya Ekspresi yeniden yola çıkıyor: İki yıl aradan sonra yeniden

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine 2 yıldır ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi, bugün yeniden yolcularıyla buluşuyor. Peki, İstanbul-Sofya tren seferleri 2022 ne zaman başlıyor? İstanbul-Sofya tren seferleri kalkış saati ve ücreti ne kadar? İstanbul - Sofya tren seferleri nerelerden geçiyor? İşte detaylar...

Ekleme: 25.04.2022 - 11:33 Güncelleme: 25.04.2022 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
İstanbul-Sofya Ekspresi yeniden yola çıkıyor: İki yıl aradan sonra yenidenİstanbul (Halkalı)-Sofya arasında 20 Şubat 2017 tarihinden itibaren her gün karşılıklı olarak sefere konulan İstanbul-Sofya Ekspresi seferleri, pandemi tedbirleri kapsamında 11 Mart 2020 tarihinde geçici süreli durdurulmuştu.


TCDD Taşımacılık ve Bulgaristan Demiryolları arasında yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul-Sofya Ekspresi'nin bugünden itibaren İstanbul'dan (Halkalı), 26 Nisan'dan itibaren de Sofya'dan ilk seferlerine başlaması yönünde karar alındı.

İstanbul Sofya Ekspresi İstanbul'dan 21.40'ta kalkıp Sofya'ya 09.35'te varırken, Sofya'dan 18.30'da hareket edecek olan tren İstanbul'a 05.34'te ulaşacak.

İstanbul (Halkalı)-Provdiv (Filibe)-Sofya güzergahını izleyen İstanbul Sofya Ekspresi İstanbul'dan Sofya'ya 11 saat 55 dakikada, Sofya'dan İstanbul'a ise 11 saat 4 dakikada varacak.

Tren biletleri ise İstanbul'da Sirkeci, Halkalı istasyonları ile Ankara ve Eskişehir'deki uluslararası gişelerden temin edilebilecek.

İSTANBUL-SOFYA TREN SEFERLERİ 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık ve Bulgaristan Demiryolları ile yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul Sofya Ekspresi'nin 25 Nisan'dan itibaren İstanbul'dan (Halkalı), 26 Nisan'dan itibaren de Sofya'dan ilk seferlerine başlaması yönünde karar alındığı belirtildi.

İstanbul-Sofya Ekspresi yeniden yola çıkıyor: İki yıl aradan sonra yeniden

İSTANBUL-SOFYA TREN SEFERLERİ KALKIŞ SAATİ

İstanbul Sofya Ekspresi İstanbul'dan 21.40'ta kalkacak, Sofya'ya 09.35'te varacak. Sofya'dan 18.30'da hareket edecek, İstanbul'a 05.34'te ulaşacak. İstanbul (Halkalı)-Provdiv (Filibe)-Sofya güzergahını izleyen İstanbul Sofya Ekspresi İstanbul'dan Sofya'ya 11 saat 55 dakikada, Sofya'dan İstanbul'a ise 11 saat 4 dakikada varacak.

İSTANBUL-SOFYA TREN BİLETLERİ NEREDEN ALINACAK?

Tren biletleri ise İstanbul'da Sirkeci ve Halkalı ile Ankara, Eskişehir'deki gişelerden satın alınabilecek. İstanbul-Sofya tren seferi biletleri internetten alınamıyor.

İSTANBUL-SOFYA TREN SEFERİ GÜZERGAHI

Halkalı

Çerkezköy

Alpullu

Edirne

Kapıkule

Svilengrad

Dimitrovgrad

Plovdiv

Pazarcık

Sofya

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