İran sınırında kuş uçurtulmuyor! Düzensiz göçe geçit yok! 750 personel tetikte

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemi alan güvenlik güçleri, Afganistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelerek İran üzerinden yurda girmek isteyen düzensiz göçmenleri sınır hattında ve kent içinde yakalayarak ilgili kurumlara teslim ediyor.Sınır hattındaki geçişlerin önlenmesi ve önlemlerinin artırılması amacıyla bölgeye gönderilen 750 personelden oluşan 35 polis özel harekat timi, Sivas, Muş ve Gümüşhane'den gelen 3 jandarma asayiş komando bölüğü, jandarma iç güvenlik timleri, emniyet müdürlüğü ekipleri ve yeni alınan 500 güvenlik korucusu ile tüm güvenlik birimleri, düzensiz göçle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.Termal kameralar, harekete duyarlı sensörler ve gece görüşlü dürbünler, insansız hava araçlarıyla teknolojinin tüm imkanlarını kullanan güvenlik güçleri, sınır hattını sürekli kontrol altında tutuyor, tespit ettikleri kaçak girişlere anında müdahale ediyor.Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de tekne ve botlarla yapılabilecek göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı diğer faaliyetlerin önlenmesi için Van Gölü'nde denetim yapıyorSınır geçişlerinin önlenmesi amacıyla geçen yıl başlatılan ancak kış şartları nedeniyle çalışmalara ara verilen modüler güvenlik duvarının yapımına yeniden başlandı.Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan hatta, geçen yıl ihale edilen 64 kilometrelik bölümün 40 kilometresini tamamlayan yüklenici firmaların, kalan 24 kilometrelik kısmı da bu yıl bitirmesi öngörülüyor.İhale işlemleri tamamlanan ve Çaldıran ilçesinden Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'na kadar olan 90 kilometrelik bölümde de duvar örme çalışmaları için üç şantiye kuruldu.Geçen yıl güvenlik duvarının yanı sıra 235 kilometre hendek kazılan sınır hattında yapılan 45'i haberleşme ve 58'i gözetleme olmak üzere 103 optik kulenin elektrik tesisatı işlemleri devam ediyor.Van Cumhuriyet Başsavcılığı da göçmen kaçakçılığına ilişkin soruşturmaların daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılında, 2 Cumhuriyet savcısının başında bulunduğu Göçmen Kaçakçılığı Suçları Bürosunu oluşturdu. Başsavcılığın koordinesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerle ilgili işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılarak, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlandı.Bu sayede 2020 yılından bu yana göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin büroya gelen 1410 soruşturma dosyasında, hakkında işlem yapılan 2 bin 339 şüpheliden 678'i tutuklandı, 255'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılığa gelen soruşturma dosyalarında 49 bin 601 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisi yer alırken, haklarında dava açılan şüpheliler yüksek oranlarda adli para ve hapis cezasına çarptırıldı.Van 4. Asliye Ceza Mahkemesinde haklarında 'göçmen kaçakçılığı' yaptıkları gerekçesiyle kamu davası açılan sanıklardan R.K, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 150 bin lira adli para cezası uygulandı. Aynı davada sanık E.Z'ye ise 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.