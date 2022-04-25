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HDP'den CHP'ye sözde soykırım tepkisi

HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın sözde Ermeni soykırımı konusunda yaptığı açıklamaları alıntılayarak tepki gösterdi.

HDP'den CHP'ye sözde soykırım tepkisi
Ekleme: 25.04.2022 - 11:29 Güncelleme: 25.04.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
HDP'den CHP'ye sözde soykırım tepkisi
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan tartışmalarla geçti.

Ermeni lobilerinin, sözde Ermeni soykırımı olarak belirlediği 24 Nisan tarihi Türkiye'ye karşı asılsız iddilar ve iftiraların etrafında bir kenetlenmeye yol açıyor.

Bu kapsamda lobilerin yurt dışı çalışmaları ile harekete geçen iftira odaklarının yanında yurt içinde bu görevi HDP üstleniyor.

HDP'nin sözde soykırım teklifi
HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu sözde Ermeni soykırımı yasa teklifi siyasetin gündeminde.

Başta hükümet üyeleri olmak üzere birçok kesimden büyük tepki çeken bu adıma karşı, CHP'den cılız bir ses yükseldi.

Öztrak'ın açıklaması HDP'yi kızdırdı
Parti adına açıklama yapan Sözcü Faik Öztrak bir tweet atarak konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini söyledi.

Öztrak, 'Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır.' ifadelerini kullandı.

CHP'nin bu tepkisine ise resmi olarak ittifakta olmamasına rağmen siyasi olarak dışardan CHP destekçisi HDP'de huzursuzluğa neden oldu.

HDP'den CHP'ye sözde soykırım tepkisi

'Kiminle helalleşeceksiniz?'
Öztrak'ın paylaşımını alıntılayan HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını hatırlattı.

Günay, 'Siyaset, toplumdan yana değilse kimin işine yarar? Siyaset geçmiş, gelecek ve şimdiye dair söz kurarak değişimi talep eder. Tarihte nelerin yaşandığına tam da egemen siyasetçiler karar verdiği için itiraz ediyoruz. Mesela siz kim adına ve kiminle helalleşecektiniz?' dedi.

CHP'nin HDP'ye yakınlığı ve eski Eş Başkan Selahattin Demirtaş ile dostluğu ile bilinen vekili Sezgin Tanrıkulu'dan ise HDP çizgisine yakın bir açıklama geldi.

Sezgin Tanrıkulu: Tarihle yüzleşelim
Twitter'dan paylaşım yapan Tanrıkulu, '107 yıl önce 24 Nisan1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz.' ifadelerine yer verdi.
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HDP'den CHP'ye sözde soykırım tepkisi
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