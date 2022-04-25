Gezi davasında karar! Osman Kavala'nın cezası belli oldu

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama tamamlandı. Gezi davasında Osman Kavala'nın cezası belli oldu.Gezi Parkı olaylarına ilişkin 17 sanıklı ana davada bugün karar duruşması yapıldı. Cuma günü yapılan duruşmada sanıkların son savunmaları alınmış, avukatların savunmaları tamamlanamadığı için duruşma bugüne ertelenmişti. Bugünkü duruşmada avukatların savunmaları da tamamlandı. Ardından sanıklara karar öncesi son sözleri soruldu. Daha sonra mahkeme heyeti müzakereye çekildi.KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETHeyetin kararını mahkeme başkanı okudu. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.TUTUKLAMA KARARLARIAyşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise Hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan 18 yıl arasında hapis cezası verildi. Kararla beraber tutuklanmalarına hükmedildi.Firari sanıklar Henry Jack Barkey, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyaları ayrıldı.