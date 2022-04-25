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Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka vefat etti!

Guinness'e adını yazdıran Japon Tanaka, 119 yaşında yaşamını yitirdi.

Ekleme: 25.04.2022 - 16:07 Güncelleme: 25.04.2022 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka vefat etti!Japonya'da yaşayan Kane Tanaka, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilmişti.

Bir süre önce bakım evinden hastaneye kaldırılan Tanaka'dan ölüm haberi geldi.

120'inci yaşını göremedi
19 Nisan'da hayata veda ettiği belirtilen 119 yaşındaki Tanaka'nın ölüm sebebi ise yaşlılığa bağlı doğal nedenler olarak açıklandı.

Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka vefat etti!

Yerine geçecek isim yine Japonya'dan
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre; Japonya'nın en yaşlı kişisi 115 yaşındaki Osakalı Tatsumi Fusa oldu. Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak tanınacak isim ise önümüzdeki dönemlerde netlik kazanacak.

Vazgeçilmezleri: Çikolata ve gazlı içecekler
Pandemi yüzünden uzun süredir yakınlarıyla bir araya gelemeyen Tanaka, çikolata yemeyi, gazlı içecekler içmeyi ve bulmaca çözmeyi seven birisiydi. Tanaka, bakım evinde kendisi için hazırlanan geçen yılki sürpriz doğum günü partisinde de 120 yaşına dek sağlıklı kalmayı dilemişti.
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