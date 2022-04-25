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Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında 'yanlışlıkla' milyoner oldu!

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Josh Buster belki de hayatındaki tüm şansını Mega Millions adını taşıyan şans oyununda kullandı. Buster, loto biletinin basımındaki bir hata sayesinde 1 milyon dolarlık ödül kazandı.

Ekleme: 25.04.2022 - 11:18 Güncelleme: 25.04.2022 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında 'yanlışlıkla' milyoner oldu!
40 yaşındaki Josh Buster'ın şansı dünya çapında ses getirdi. ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan Buster, yanlışlıkla milyoner olmayı başardı. Peki bu nasıl oldu?

ÇALIŞANIN HATASI ONU MİLYONER YAPTI!

Buster, Mega Millions adı verilen bir şans oyununda numaraların rastgele seçildiği hızlı seçim ile beş oyun oynamaya karar verdi. Ancak market çalışanı ona yanlışlıkla bir oyun verdi. Daha sonra diğer dört oyunu ayrı bir bilete yazdırdı. Böylece Buster'ın milyoner olmasının önü açıldı.

1 milyon dolar

Buster bu hata sayesinde 1 milyon dolar kazandı. 40 yaşındaki talihli, çalışanın bu hatayı yapmak yerine hepsini tek bir bilete koyması durumunda sayıların değişeceğini hissettiğini söyledi. Önce buna inanmakta zorlandığını belirten Buster, 'Doğru numaralara sahip olduğumdan emin olmak için piyango numaralarını Google'da aradım' dedi.

Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında 'yanlışlıkla' milyoner oldu!

12 MİLYON 607 BİN 306'DA BİR İHTİMAL GERÇEKLEŞTİ
Web sitelerine göre, Mega Millions oyununda 1 milyon dolarlık ödülü kazanma ihtimali 12 milyon 607 bin 306'da bir.

1 milyon dolar kazanan talihli, ödülü ile arabasının ve annesinin ev kredisini ödeyeceğini, emekliliği için birikim yapacağını kaydetti. Ayrıca, 'Hayattaki stresimin çoğunu azaltacak. Artık finansal endişeler yok” dedi.
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