CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na soruşturma!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 1915 olaylarına ilişkin paylaşımına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından resen soruşturma başlatıldı.CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullandı.Söz konusu ifadeler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından Tanrıkulu'nun hitap ettiği kitle, yaptığı konuşma ve sosyal medyada hitap ettiği kitledeki algılanma biçimi ve siyasi konumu dikkate alındığında konuşma içeriğinin suç unsuru içerebileceği değerlendirildiği aktarıldı.