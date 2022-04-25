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Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarını terör oluşumu HBDH üstlendi

Bursa’daki infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüs ve İstanbul'da TÜGVA’ya yapılan bombalı saldırı eylemlerini, PKK terör örgütüne bağlı HBDH adlı terör oluşumunun düzenlediği ortaya çıktı. PKK-MLKPTİKKO dahil 10 komünist terör örgütü HBDH adı altında birleşti. HBDH'nin açılımı Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak geçiyor. HDP bağlantılı örgütün eylemleri sonrası HDP'nin müttefiki 6'lı masanın ne açıklama yapacağı merak konusu...

Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarını terör oluşumu HBDH üstlendi
Ekleme: 25.04.2022 - 11:32 Güncelleme: 25.04.2022 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarını terör oluşumu HBDH üstlendi
Geçtiğimiz günlerde Bursa ve İstanbul'da bombalı saldırı olayları gerçekleşmişti. Bursa'da
cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servise yönelik saldırıda bir infaz
koruma memuru şehit düşmüş, 7 kişi de yaralanmıştı. İstanbul'da TÜGVA'daki saldırıda can
kaybı yaşanmamıştı.

''PKK'YA TAŞERONLUK YAPAN...''

Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: ''İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba, Bursa'daki el
yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar.Eylemleri PKK'ya
taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi.''

SALDIRIYI DÜZENLEYENLER BELLİ OLDU

Süleyman Soylu'nun bombalama olaylarının faillerinin tespit edildiğini açıklamasının ardından saldırılarla ilgili bir gelişme yaşandı. PKK terör örgütüne bağlı HBDH adlı terör oluşumu
TÜGVA'ya yapılan bombalı hain saldırıyı ve Bursa'daki infaz koruma memurlarının içinde
bulunduğu otobüse saldırıyı üstlendi.

Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarını terör oluşumu HBDH üstlendi

PKK YAYIN ORGANLARINDA AÇIKLAMA

PKK'ya yakın medya organlarında HBDH adına yer alan açıklamada, saldırının 'hapishane müdürlerine, gardiyanlara, tutsakların katledilmesine onay veren raporları
imzalayan Adli Tıp sorumlularına uyarı' olduğunu belirtildi.

HBDH NEDİR?

PKK-MLKP-TİKKO dahil 10 komünist terör örgütü HBDH adı altında birleşti. HBDH'nin açılımı Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak geçiyor.

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