Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarını terör oluşumu HBDH üstlendi

Bursa’daki infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüs ve İstanbul'da TÜGVA’ya yapılan bombalı saldırı eylemlerini, PKK terör örgütüne bağlı HBDH adlı terör oluşumunun düzenlediği ortaya çıktı. PKK-MLKPTİKKO dahil 10 komünist terör örgütü HBDH adı altında birleşti. HBDH'nin açılımı Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak geçiyor. HDP bağlantılı örgütün eylemleri sonrası HDP'nin müttefiki 6'lı masanın ne açıklama yapacağı merak konusu...

Geçtiğimiz günlerde Bursa ve İstanbul'da bombalı saldırı olayları gerçekleşmişti. Bursa'dacezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servise yönelik saldırıda bir infazkoruma memuru şehit düşmüş, 7 kişi de yaralanmıştı. İstanbul'da TÜGVA'daki saldırıda cankaybı yaşanmamıştı.''PKK'YA TAŞERONLUK YAPAN...''Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: ''İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba, Bursa'daki elyapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar.Eylemleri PKK'yataşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi.''SALDIRIYI DÜZENLEYENLER BELLİ OLDUSüleyman Soylu'nun bombalama olaylarının faillerinin tespit edildiğini açıklamasının ardından saldırılarla ilgili bir gelişme yaşandı. PKK terör örgütüne bağlı HBDH adlı terör oluşumuTÜGVA'ya yapılan bombalı hain saldırıyı ve Bursa'daki infaz koruma memurlarının içindebulunduğu otobüse saldırıyı üstlendi.PKK YAYIN ORGANLARINDA AÇIKLAMAPKK'ya yakın medya organlarında HBDH adına yer alan açıklamada, saldırının 'hapishane müdürlerine, gardiyanlara, tutsakların katledilmesine onay veren raporlarıimzalayan Adli Tıp sorumlularına uyarı' olduğunu belirtildi.HBDH NEDİR?PKK-MLKP-TİKKO dahil 10 komünist terör örgütü HBDH adı altında birleşti. HBDH'nin açılımı Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak geçiyor.