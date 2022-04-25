Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü!
. Bursa'da Yunuseli Havaalanı yakınlarında Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde tek motorlu uçak düşerek yanmaya başladı. Uçağın düştüğü yer yerleşim yerlerinin arası. Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy "Uçağın içinde iki kişilermiş. Uçaktaki iki kişi de öldü. Mahallemizde can kaybı yok." dedi.
Yunuseli havalimanına inmeye çalıştığı tahmin edilen tek motorlu bir uçak, Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı mahallesinde evlerin üzerine düştü. Büyük bir gürültüyle düşen uçak alev alev yanmaya başladı. Çıkan alevler ve oluşan enkazda vatandaş olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, bölgeye hem havadan hem de karadan çok sayıda yangın söndürme ve kurtarma ekibi sevk edildi. Uçağın düşmesiyle birlikte büyük bir korku yaşayan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak güvenli bölgelere kaçtı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan sokağa düşen uçağın alev almasının ardından 4 araçta alevlerin arasında kaldı.
BÖLGEYE KURTARMA HELİKPOPTERİ SEVK EDİLDİ
Uçağın düşmesinin ardından bölgeye kurtarma helikopterleri sevk edildi
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bursa Valisi Yakup Canbolat: "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok."