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Bayram tatili kaç gün olacak? Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Pençe Kilit ve Eren-Abluka operasyonlarının tüm ayrıntılarıyla değerlendirildiği toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının geldiği son nokta değerlendirildi, arabuluculuk için atılacak adımlar konuşuldu. Kabine Toplantısında 'Bayram tatili kaç gün olacak?' sorusu da yanıt buldu. Gelen son dakika haberine göre; yaklaşık 1,5 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bayram tatili kaç gün olacak? Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ekleme: 25.04.2022 - 18:56 Güncelleme: 25.04.2022 - 18:58 / Editör: Ozge Selin
Bayram tatili kaç gün olacak? Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Pençe Kilit ve Eren-Abluka operasyonlarının tüm ayrıntılarıyla değerlendirildiği toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının geldiği son nokta değerlendirildi, arabuluculuk için atılacak adımlar konuşuldu. Kabine Toplantısında 'Bayram tatili kaç gün olacak?' sorusu da yanıt buldu. Gelen son dakika haberine göre; yaklaşık 1,5 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.
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Bayram tatili kaç gün olacak? Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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