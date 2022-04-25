Bayram tatili kaç gün olacak? Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Pençe Kilit ve Eren-Abluka operasyonlarının tüm ayrıntılarıyla değerlendirildiği toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının geldiği son nokta değerlendirildi, arabuluculuk için atılacak adımlar konuşuldu. Kabine Toplantısında 'Bayram tatili kaç gün olacak?' sorusu da yanıt buldu. Gelen son dakika haberine göre; yaklaşık 1,5 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.