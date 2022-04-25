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Başkan Erdoğan'dan Joe Biden'a '1915 Olayları' tepkisi! 'Bağışlamamız mümkün değil'

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı ile ilgili skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Joe Biden'a '1915 Olayları' tepkisi! 'Bağışlamamız mümkün değil'
Ekleme: 25.04.2022 - 18:56 Güncelleme: 25.04.2022 - 19:54 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Joe Biden'a '1915 Olayları' tepkisi! 'Bağışlamamız mümkün değil'
Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Olayları ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden'ın ifadelerine de tepki gösterdi.

'NEZDİMİZDE HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Joe Biden'ın sözlerinin hükmü olmadığını söyledi. Sözde Ermeni soykırımı hakkında Erdoğan 'Ermeni iddialarının bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. ABD Başkanının ifadelerini bu şekilde görüyor ve üzerinde durmaya değer bile duymuyoruz.' dedi.

'BAĞIŞLAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Başkan Erdoğan ayrıca 'Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil' diye ekledi.


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