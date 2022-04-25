ABD'li bakanlar Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Savunma Bakanı Oleksi Reznikov ile bir araya geldi.Blinken, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile savaşta 'Rusya kaybediyor, Ukrayna başarılı oluyor.' dedi.Austin de Polonya-Ukrayna sınırı yakınında gazetecilere verdiği demeçte, 'Doğru ekipmana, doğru desteğe sahiplerse kazanabilirler.' şeklinde ifade etti.Blinken Putin'i hedef aldı3 saat süren görüşme sonrasında ABD tarafı açıklama yaparken; özellikle Blinken'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldığı sözler gündem oldu. Blinken, 'Egemen ve bağımsız bir Ukrayna, Rusya lideri Putin'in görev süresinden çok daha uzun süreler boyunca burada olacak.' dedi.Austin ise, 'Bu görüşmelerde odak noktamız şu an yaşanan savaşı kazanmak ve yarını inşa etmek için ihtiyaç olunan şeyleri konuşmaktı.' şeklinde konuştu.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Üst düzey ABD'li yetkililerden oluşan bir heyetin Ukrayna devleti için bu kritik anda Kiev'e yaptığı ziyaret çok değerli ve önemlidir.Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile savunma yardımı, Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi, Ukrayna'ya mali destek ve güvenlik garantileri hakkında görüşüldü. Eşi görülmemiş yardımı için ABD'ye teşekkür ederiz.” denildi.ABD'li bakanların Zelenskiy ile hangi konuları konuştuğu henüz açıklanmadı.Fakat Ukrayna lideri, görüşmede bir numaralı gündem maddesinin daha fazla silah talebi olacağını söylemişti.Zelenskiy, ülkenin doğusunda ve güneyinde oluşan yeni cephe hatlarında kullanmak üzere daha ağır, daha gelişmiş ve daha modern silahlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.