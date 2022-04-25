  • USD: 14,71 - 14,73
  • EURO: 15,90 - 15,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

6. kattan düşen Azra'yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor

Erzurum bu kahramanı konuşuyor! Erzurum'da 6'ncı katın balkonundan düşen Azra Alpsoy'u aşağıda tutması sonucu sağ diz çapraz bağları kopan Ahmet Ceylan, kahraman ilan edildi. Yaşadıklarının gözünün önünden gitmediğini belirten Ceylan, "3 gündür gözüme uyku girmiyor. Her gözümü kapattığımda o anı görüyorum. Azra iyi olursa biz de iyi olacağız" dedi.

6. kattan düşen Azra'yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor
Ekleme: 25.04.2022 - 11:22 Güncelleme: 25.04.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
6. kattan düşen Azra'yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor
Olay, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yakutiye ilçesinin Şükrü Paşa semtindeki 6 katlı apartmanın teras katında oturan Figen Recep Alpsoy'un kızları Azra, annesi kardeşini uyuturken terasta bisiklet sürmeye başladı.

Bir süre sonra terastan aşağı bakan küçük Azra, dengesini kaybetti, düşerken duvardan tutundu. Karşı apartmandaki kadın da çığlıklar atarak sokaktan geçenlerden çocuğa yardım etmesini istedi. Bu sırada otomobili ile iş yerine giden 3 çocuk babası Ahmet Ceylan, çocuğun düşebileceği yere doğru koşup, ellerini açarak beklemeye başladı.

Azra, bir süre sonra gücü tükenince ellerini bırakmak zorunda kaldı. Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan'ın kollarının arasından geçti. Ceylan da Azra'nın hızını yavaşlatmak için bacağını uzattı. Azra Alpsoy, Ceylan'ın bacağına çarpıp düştü.

6. kattan düşen Azra'yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor

Küçük kızın hastaneye götürülmesinin ardından iftar için evine giden Ahmet Ceylan, yaşadığı anların gözünün önünden gitmediğini ve uyuyamadığını dile getirdi. Ceylan, bacağındaki ağrıların da giderek artmasıyla hastaneye gitti. Ceylan'ın, yapılan muayenesinde, Azra'nın üzerine düştüğü sağ diz çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

Azra'yı kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan Ceylan, yapılan haberlerüzerine gündem oldu.

6. kattan düşen Azra'yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor

Gün boyu telefonlarının susmadığını belirten Ceylan, 'Haberden sonra tanıdık, tanımadık; çalıştığım firmanın üst düzey yetkilileri arayıp tebrik etti. Küçük Azra'nın ailesi de aradı ve beni duygu seline kaptırdı. Çok duygulandık. 3 gündür uyuyamıyorum. Gözlerime uyku girmiyor. Her gözümü kapattığımda o anı görüyorum. Azra iyi olunca biz de iyi olacağız. Bundan 5 sene önce ortanca oğlum ilaç içmişti. Şu an Azra'yı tedavi eden doktor benim oğlumun da doktoruydu. Biz oğlumu götürdüğümüzde doktorlar 'Her şeye hazırlıklı olun' dedi. Yoğun bakımın önünde bunun acısını çektik. Allah oğlum Mete'yi bize tekrar bağışladı. O yüzden de derler ya yaşayan, başına gelen bilir. Allah hiç kimseyi evladıyla sınamasın. Arayanlar, 'Ahmet, hemen kilit taktırdık. Camlara tor çektirdik' diyorlar. Özellikle küçük yaştaki çocuklar her an her şey yapabiliyorlar. Ne yapacakları belli değil. Azra'nın annesi diyor ki 'Küçük çocuğum ağlıyordu içeri girdim. Dışarı çıktım Azra yok. Umarım Azra da en yakın zamanda kendine gelir. Tekrar güler, koşar, oynar. Biz de daha mutlu oluruz' dedi.

Ahmet Ceylan'ın 3 oğlundan en büyüğü Mete Ceylan (12) da 'Fırındaydık. Babam yanıma topallayarak geldi. Sonra eve geldik. Ama babamın diğer odada ağladığını gördüm. Bize olanları anlattı. Bacağına değil, küçük kıza üzüldüğünü söyledi. Haberlerde yaşananları görünce babamızla gurur duyduk. O bizim de kahramanımız' diye konuştu.

6. kattan düşen Azra'yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor

Kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Azra Alpsoy'un babası Recep Alpsoy ise kendisini ziyarete gelen Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'dan istekte bulundu. Kızı Azra'nın Enes Batur hayranı olduğunu belirten Alpsoy, 'Sizden kızım için tek bir özel isteğim var. 2 yaşından beri Enes Batur hayranı. Yatıp, kalkıp şarkılarını söylüyor oyunlarını oynuyor. Bana sürekli, 'Baba ben Enes Batur'u çok seviyorum' diyor. İmkanlarımın dahilinde Enes Batur'u getirmek kim ben kim. Eğer siz vesile olursanız o güzel insanı getirirseniz, kızım öyle mutlu olacak ki belki yaşadığı her şeyi unutacak' diye konuştu.

6. kattan düşen Azra'yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor

Başkan Uçar da önce Azra'nın ailesini sonra da küçük kızı kurtaran Ahmet Ceylan'ı ziyaret etti. Hastaneye giderek küçük kızın sağlık durumu hakkında da bilgi alan Uçar, 'Yaşanan bu olayı öğrendiğimizde çok üzüldüm, ancak diğer taraftan da hakikaten gurur duyduk. Böyle kardeşlerimizin var olması, kendi hayatlarını tehlikeye atma pahasına çocuğun hayatını kurtarmak istemesi bizleri çok mutlu etti. Tekrardan toplumumuzun bu konularda ne kadar hassas olduğunu ne kadar böyle yürekten, kahraman kardeşlerimizin olduğunu görmüş olduk. İnşallah Ramazan'ın yüzü hürmetine kısa sürede hem kızımız hem de ayağında ciddi sayılabilecek bir travma oluşan Ahmet kardeşimiz iyileşir. Bizler de her şekilde yanlarında olduğumuzu belirtmek amacıyla buradayız. Hanımla beraber haberi izlerken balkonu çıkıp demirlerinde açıklık var mı? Çocukların tırmanabileceği tehlike arz eden bir durum var mı, diye kontrol ettim. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. İnşallah bir an önce Azra kızımız ve kahraman Ahmet kardeşimiz sıhhatine kavuşur. Azra'nın babasının da kızı için bir isteği oldu. Kendisi Enes Batur hayranıymış. Enes Batur kardeşimizi lütfeder, buraya gelse davet ederiz. Ya da şifasına kavuşursa Enes Batur'a onu biz götürürüz' diye konuştu.
İYİ Partili belediye köpekleri çöpe atmıştı! Sungurlu Belediyesi'ne 40 bin 860 lira ceza kesildi!
İstinaftan flaş Selahattin Demirtaş kararı! Dosyası Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na soruşturma!
Başkent EDAŞ'tan Kılıçdaroğlu'nun '4 aydır elektrikleri kesik' diyerek ziyaret ettiği ev ile ilgili açıklama: Elektrik kesintisi söz konusu değildi
Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarını terör oluşumu HBDH üstlendi
HDP'den CHP'ye sözde soykırım tepkisi
Rus devlet televizyonundan skandal: Newyork'un nükleer silahla bombalanma ihtimalini gülerek düşündüler
Mine Kırıkkanat Müslüman ırkçısı olduğunu bir kez daha gösterdi!
Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu Gezi davasında karar günü!
6. kattan düşen Azra'yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor
ABD'li bakanlar Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
Bakan Akar: 56 terörist etkisiz hale getirildi! Hudut hattı tamamen temizlenecek
Suriyeliler geri dönüyor! Gönüllü dönüş nasıl olacak?
Fransa'da skandal iddia: Yağı Müslümanlar bitirmiş!
Şırnaklı vatandaşlardan Hulusi Akar'a 'vatan nöbeti' teşekkürü
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gençlerle bir araya geldi!
Ukrayna-Rusya savaşında 2 ay geride kaldı! Sahadaki son durum ne?
Tüm gözler Kabine toplantısında! Bayram tatili 9 gün olur mu?
Kılıçdaroğlu Darbeciyle şovu göze alamadı
Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: 'Ben tokalaşmaya başladım bile...'
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu tarihlere dikkat: Gök gürültülü sağanak uyarısı

Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu: Nissan üretimine son verdiğini açıkladı

Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu: Nissan üretimine son verdiğini açıkladı

Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı.

Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı.

Artan maliyetler ve geçim derdi İngilizlerin psikolojisini bozdu!

Artan maliyetler ve geçim derdi İngilizlerin psikolojisini bozdu!

Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında 'yanlışlıkla' milyoner oldu!

Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında 'yanlışlıkla' milyoner oldu!

Bitcoin'de 65 bin dolar beklentisi

Bitcoin'de 65 bin dolar beklentisi