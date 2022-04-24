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Türkiye'de bir yıl içerisinde yapılacak savunma sanayii faaliyetleri

Savunma sanayii alanında her yıl onlarca başarıya imza atan Türkiye'nin bir yıl içerisinde tamamlayacağı projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı.

Türkiye'de bir yıl içerisinde yapılacak savunma sanayii faaliyetleri
Ekleme: 24.04.2022 - 18:25 Güncelleme: 24.04.2022 - 18:30 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de bir yıl içerisinde yapılacak savunma sanayii faaliyetleri
Türkiye, tüm dünyada savunma sanayii noktasındaki başarılarıyla kendinden söz ettiriyor.

Özellikle son yıllarda meydana gelen savaşlarla birlikte öne çıkan Türk savunma sanayii, her yıl onlarca çalışmaya imza atarak başarılarına bir yenisini daha ekliyor.

Yeni çalışmalara imza atan ve mevcut çalışmaların geliştirilmesi için çabalayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bir yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetleri sıraladı.

Bir yıllık faaliyetlerin listesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yıl yapılacak çok sayıda üretim ve geliştirme çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakan Mustafa Varank, yeni yerli hamleleri şu şekilde sıraladı:

- ASPİLSAN Lityum İyon pil fabrikası üretime başlayacak

- Ramjet füze motoru seri üretime başlayacak

- Milli Elektrikli oto Togg seri üretime geçecek

- Bilecik altın madeninde ilk külçe altın dökümü yapılacak

- Milli Dikey Atım Sistemi ilk atış testleri yapılacak

Türkiye de bir yıl içerisinde yapılacak savunma sanayii faaliyetleri #1

Yerlilik her alanda artıyor
- 2022'de zırhlı araçlar ilk kez yerli motorla teslim edilecek

- SUNGUR alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA torpido, MAM-T ve ATMACA teslimatları başlayacak

- ATAK-2 prototipi, ilk uçuşunu gerçekleştirecek

- Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA envantere girecek

- Türk Tipi Hücumbot ilk prototipin inşası başlıyacak

- 10. A-400M envantere girecek

- Gökbey yerli motorla havalanacak

- TCG Anadolu Gemisi envantere katılacak

Yeni hava araçlarının uçuşu yapılacak
- HİSAR-U'nun ilk prototipi tamamlanacak

- HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirecek

- Milli KTJ-3200 Turbo Jet Motoru entegre edilen SOM Seyir Füzesi'nin ilk atışı gerçekleştirilecek

- KARAPINAR GES tam kapasite devreye geçecek

- BORKARBÜR üretim tesisleri faaliyete geçecek

- Milli seyir füzesi SOM milli motorla ilk vuracak

- Milli Elektrikli Tren raylarda olacak

- Milli uydu İMECE uzaya fırlatılacak

- DAG teleskopu devreye alınacak

Uzay çalışmaları artırılacak
- Türksat 6A uydusu uzaya gönderilecek

- Yüzde 100 yerli TÜMOSAN PUSAT seri üretime geçecek

- Milli Muharip Uçağın parça üretimi tamamlanacak

- TUSAŞ ses altı rüzgar tüneli devreye girecek

- TS1400 Turboşaft motoru ilk uçuşunu gerçekleştirecek

- İHA-SİHA ve İKA'lar çeşitlenecek

- TCG Piri Reis DKK teslim edilecek

- Hızır Reis denizaltısı havuza çekilecek

- STM500 denizaltının inşasına başlanacak.
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Türkiye'de bir yıl içerisinde yapılacak savunma sanayii faaliyetleri
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