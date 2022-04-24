Taksim Metro İstasyonu'nda yangın!

TAKSİM Metro İstasyonu'nda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. İstasyon çalışmalar boyunca yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı.Yangın, saat 22.15 sıralarında Taksim Metro İstasyonu'nda çıktı. Elektrik panosundan kaynaklandığı iddia edilen yangın nedeniyle dumanlar istasyonu kapladı. Bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstasyon yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler duman tahliyesi yaptı. Çalışmaların ardından istasyon yolculara açıldı. Yangına ilişkin inceleme sürüyor.