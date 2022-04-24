Şehit kızının gözyaşlarını kimse durduramadı: Zafer Mat'a acı veda!

Fatih Ayvansaray'da gece 02.30 sıralarında bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli 27 yıllık polis memuru 48 yaşındaki Zafer Mat, Rifai Sokak'ta bir apartmanın yüksek girişinde bulunduğu sırada bir şüphelinin taşlı saldırısına uğradı. Mat, başına aldığı darbenin ardından bulunduğu yüksek noktadan yere düşerek ağır yaralandı.Meslektaşlarının ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Mat, yaşam mücadelesini kaybetti. Hastanede şehit düşen Zafer Mat için bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde uğurlama töreni düzenlendi.Törene şehidin eşi Zehra Mat, 8 yaşındaki minik kızı Fatma Zehra Mat ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan katıldı.MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEKUğurlama töreninde söz alan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş 'Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür. Vatana hizmet için çarpan yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehidimizin değerli ailesi, bugün yüreklerinize sızdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Milletine bağlı, görev aşkıyla doluyken mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Şehit polis memuru kardeşimiz Zafer Mat başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukadderat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Şehidimizin ailesine yüce Allah'tan sabırlar diliyorum. Milletimize başı sağ olsun' diye konuştu.ŞEHİDİN TABUTU GÖZYAŞLARIYLA YIKANDIAktaş'ın konuşmasının ardından şehidin al bayrağa sarılı tabutuna sarılan eşi ve kızı uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin 8 yaşındaki minik kızı Fatma Mat, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın desteğiyle ayakta durabildi, Zehra Mat'ın al bayraklı tabut başında ağlayan eşinin 'Seni çok özledim sevgilim' diye haykırması ise yürekleri dağladı.Törenin sona ermesinin ardından Mat'ın naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Yozgat'a gönderildi.