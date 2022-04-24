Sarıyer'de feci kaza! Freni boşalan İETT otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var
İstanbul Sarıyer'de korkunç bir kaza meydana geldi. Yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü 16 arabaya çarparak durabildi. Korkunç kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre; kazada çok sayıda kişi yaralandı.
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