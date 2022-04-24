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Sarıyer'de feci kaza! Freni boşalan İETT otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Sarıyer'de korkunç bir kaza meydana geldi. Yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü 16 arabaya çarparak durabildi. Korkunç kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Sarıyer'de feci kaza! Freni boşalan İETT otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var
Ekleme: 24.04.2022 - 19:31 Güncelleme: 24.04.2022 - 19:45 / Editör: Ozge Selin
Sarıyer'de feci kaza! Freni boşalan İETT otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre; kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...
Sarıyer'de feci kaza! Freni boşalan İETT otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var
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