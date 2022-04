Rusya'ya şok! Banka hesapları kapatıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımları sürerken, ABD'deki Rus konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığı açıklandı. Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının dondurulduğunu duyurarak, 'Büyükelçiliğimiz ABD devlet kurumları tarafından abluka altında. Houston ve New York'taki iki başkonsolosluğumuzun hesapları Bank of America tarafından kapatıldı' dedi.Büyükelçi Antonov, 'Büyükelçilik çalışanları yazılı ve telefon üzerinden tehditler alıyor. Bir zamanlar büyükelçilikten çıkışlar bile engellendi. Çok sayıda gösteri yapıldı. Vandalizm eylemleri gerçekleşti ve insanların üzerine boya döküldü' ifadelerini kullandı.Antonov ayrıca bu eylemlerin Washington yönetiminin Rus karşıtı politikalarının bir sonucu olduğunu söyledi.RUSYA'DAN MİSİLLEMEUkrayna saldırıları nedeniyle ABD ve Kanada çok sayıda Rus kişi ve kuruma yaptırım uygulamıştı. Geçtiğimiz günlerde ABD ve Kanada'nın yaptırımlarına karşılık veren Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in de aralarında olduğu 29 ABD vatandaşı ile 61 Kanada vatandaşı hakkında yaptırım kararı almıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım listesinde Harris ve Zuckerberg'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in eşi, Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain, Beyaz Saray Kabine Sekreteti Evan Ryan, Savunma Bakanı Yardımcıları ve ABD Genelkurmay Başkanlığından bazı üst düzey yöneticiler bulunuyor. Bakanlık, ABD'li yetkililere ve kişilere yönelik yaptırım kararını ABD'nin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarına misilleme olduğuna dikkat çekti.KANADALI 61 KİŞİYE YAPTIRIMDışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD'nin yanı sıra Kanadalı 61 diplomat, asker ve gazeteciyi yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu. Kanada Başbakanlık İletişim Direktörü Cameron Ahmad, Kanada'da yayın yapan CTS News kanalı sahibi Michael Melling ve Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson gibi isimler listede yer aldı. Dışişleri Bakanlığı, listeye dahil edilen kişilere Rusya'ya giriş yasağı konulduğunu belirterek, bu kişilerin Rusofobik propaganda yaptıkları ve Kanada yönetiminin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak yaptırım listesine alındığını ifade etti.RUS BANKASINDAN İFLAS KARARI!Öte yandan Rus Alfa Bankası'nın Hollanda'daki iştiraki olan Amsterdam Trade Bank (ATB) yaptırımlar sebebiyle iflas ettiğini açıkladı.Bloomberg'in haberine göre açıklamada, 'ABD ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımlar bankanın faaliyetlerini devam etmesini zorlaştırdı.' ifadelerine yer verilirken, mahkemenin iflas tasfiye işlemini yürütmesi için iki memur tayin ettiği kaydedildi.Ayrıca, müşterilerin 100 bin euroya kadar olan mevduatlarının Hollanda Merkez Bankası'nın (DNB) tasarruf sahiplerini koruma programı uyarınca geri alınabileceği ve sürecin DNB tarafından devam ettirileceği bildirildi.Rusya'nın en büyük özel bankası Alfa Bank'ın Hollanda'da faaliyet gösteren alt kuruluşu ATB'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın başvurusunun ardından Amsterdam Bölge Mahkemesi'nin iflasına karar verdiği belirtildi.