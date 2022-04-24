Rusya-Ukrayna savaşının en acı yüzü! 213 çocuk hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon emri vermesiyle başlayan Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddeti ile devam ediyor. Savaştan en büyük zararı ise siviller gördü. Sadece askeri noktalar değil, sivil yapıları da hedef alan Rus saldırılarında 213 çocuk hayatını kaybetti, 389 çocuk yaralandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 24 Şubat'ta Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine girmesiyle başlayan Rusya Ukrayna savaşından en çok siviller zarar gördü.ÇOK SAYIDA SİVİL HAYATINI KAYBETTİSadece askeri noktaları değil, sivil yapıları da hedef alan Rus saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.213 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİUkrayna Başsavcılığı'nın basın servisinden yapılan açıklamada, 'Rus ordusunun saldırılarında 602'den fazla çocuk acı çekti.Saldırılarda 213 çocuk hayatını kaybetti ve 389'dan fazla çocuk da yaralandı. İşgal edilen ve kurtarılan bölgelerdeki çalışmalar devam ettiği için bunlar son rakamlar değil' ifadeleri kullanıldı.CAN KAYIPLARI AÇIKLANDIRusya'nın Ukrayna'daki birçok bölgeye saldırıları sürerken Ukrayna Başsavcılığı'nın basın servisinden yapılan açıklamada, Donetsk bölgsinde 122, Kiev bölgesinde 114,Harkov bölgesinde 91, Çernihiv bölgesinde 66, Herson bölgesinde 44, Mikolayiv bölgesinde 43, Luhansk bölgesinde 37, Zaporijya bölgesinde 27,Sumi bölgesinde 17, başkent Kiev'de 16 ve Jitomir bölgesinde 15 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.