Rusya ile deniz ticareti artacak! Limanlar için düğmeye basıldı!

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş, bölge ekonomilerini ve ticaretlerini ciddi oranda etkilerken, savaşın yarattığı lojistik krizinin aşılması için Türkiye ve Rusya limanlar konusunda yeni bir uzlaşmaya imza attı.Kapıkule, Hamzabeyli ve Sarp kapılarında yaşanan karayolu taşımacılığındaki yoğunluk sebebiyle taşımacılığın daha çok deniz tarafına kaydırılması planlanıyor.Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sanayicilere gönderdiği yazıda, Novorossisk Limanı'nda, Ro-Ro terminalleri, yolcu gümrük alanları ve karayolu taşıtlarının bekleme alanları için gerekli olan altyapının hazırlanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını duyurdu.Kovid-19 pandemisi sürecinde, kara sınır kapılarının kapanması nedeniyle denizyolu taşımacılığının öneminin arttığı, Türkiye'nin karayolu ile gerçekleştirdiği dış ticaret güzergâhlarının denizyolu ile çeşitlendirilmesinin öneminin bir kez daha tekrar ortaya çıktığı vurgulandı.Bu çerçevede, Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluğun giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Rus yetkililer tarafından Novorossisk Limanı'nda, Ro-Ro terminalleri, yolcu gümrük alanları ve karayolu taşıtlarının bekleme alanları için gerekli olan altyapının hazırlanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığının kendilerine iletildiği duyuruldu.Ayrıca Soçi'nin Ro-Ro gemi seferlerine açılması ile ilgili de bazı girişimleri olabileceği, Kavkaz Limanı'nın 5 metre kadar drafta sahip gemilere hizmet verebildiği, her türlü Ro-Ro/Pax operasyonu için altyapısının hazır olduğu ve yolcu gümrüklemeye de müsait altyapılarının bulunduğu ifade edildi.Kavkaz Limanı'na seyir yaparken Kerç Boğazı geçişlerinde yaşanan sorunların minimize edildiğini, Kerç Boğazı'na gemi geçişlerindeki beklemelerin 2 saatten fazla sürmediğini Türkiye'ye bildiren Rusya, karayolu nakliyecilerinin Kavkaz'ı bir transit liman olarak kullanabileceklerini Ulaştırma Bakanlığı'na iletti.Yazıda Türkiye'nin denizcilik sektörünün, şu aşamada Kavkaz Limanı'nı ve önümüzdeki dönemde de Novorossisk Limanı'nı Ro-Ro ve Ro- Pax operasyonları için kullanabileceği, bakanlığın konuyu hassasiyetle takip ettiği belirtildi.