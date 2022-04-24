Putin emri verdi! Rusya her yerde o birlikleri arıyor! Gizli görev alarmı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş pek de Moskova'nın istediği istikamette ilerlemiyor. Yaklaşık 2 aydır devam eden savaşta ciddi kayıplar veren Rusya'dan dünya gündemine bomba gibi düşen bir iddia geldi. Moskova Devlet Medyası, İngiliz özel kuvvetlerinin (SAS) savaş bölgelerinde sağlık görevlisi olarak gizli görev yaptığını iddia etti.Putin in kişisel CIA olarak anılan Kremlin Soruşturma Komitesi (IC) söz konusu birliklerin peşine düştü. Yapılan resmi açıklamada SAS'ların Lviv'de faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı bilgisine yer verildi.Rus basını ise SAS'ların sabotaj ve gerilla savaşı yürüttüğünü yazdı. Aynı haberlere göre, Rusya, soruşturmasını, yakalanan Ukrayna birliklerinden aldığı bilgilere dayandırıyor. Bir IC kaynağı konu ile ilgili "Büyük olasılıkla bu ekipler Ukrayna topraklarındaki sabotaj gruplarının faaliyetlerini koordine etme becerilerini ve verimliliğini artırmak için geldiler" dedi.İNGİLTERE'DEN İLK AÇIKLAMAİngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'den bir savunma kaynağı iddialar ile ilgili şu açıklamada bulundu: "Özel Kuvvetler ile ilgili haberler hakkında yorum yapmıyoruz, özellikle Rus haber ajansları tarafından yapılanlara yorum yapmıyoruz. Çünkü spekülasyonlar insanların hayatlarını riske atabilir, bu yüzden raporları ne onaylıyoruz ne de reddediyoruz."PUTİN'İN SINIF ARKADAŞI ARAŞTIRACAKSöz konusu iddiayı araştıracak komiteye, Putin'in üniversiteden sınıf arkadaşı olan Rusya'nın en iyi suç araştırmacısı Alexander Bastrykin başkanlık ediyor.ZELENSKİ RUSYA'NIN SIRADAKİ HEDEFİNİ AÇIKLADIBaşkent Kiev'deki bir metro istasyonunda basın mensuplarıyla toplantı düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Rusya'nın işgalinin Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını ifade eden Zelenski açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Odessa'da Mariupol gibi olur mu evet olabilir. Binlerce tankı ve zırhlıları var. Moldova'ya kadar koridor açacaklar. Onların duracaklarına inanmıyorum. Ama kimyasal silah kullanma konusunda ise, günümüz dünyasında nükleer silah kullanmak için gerçek dünyayla irtibatınızın kalmaması gerekiyor. Rusya gerçek dünya ile bağlarını koparmadıkça nükleer silah kullanmayacaktır."Öte yandan Ukrayna'nın Odessa şehrine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.Rus ordusunun Odessa'ya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.