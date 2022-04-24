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Müsilaj kabusu geri döndü: Bir yıl sonra İzmit Körfezi'nde görüldü

İzmit Körfezi'nde açılan denizcilik firması sahibi Enver Okan, müsilaj ile karşılaştı. Okan, "En son geçen sene görmüştük. Kış başlangıcında neredeyse bitmişti. Bizim endişemiz geçen sene olduğu gibi ufaktan başlayıp sonra büyük kitleler haline dönüşmesi" dedi.

Müsilaj kabusu geri döndü: Bir yıl sonra İzmit Körfezi'nde görüldü
Ekleme: 24.04.2022 - 20:31 Güncelleme: 24.04.2022 - 20:35 / Editör: Ozge Selin
Müsilaj kabusu geri döndü: Bir yıl sonra İzmit Körfezi'nde görüldü
İzmit Körfezi'nde denize açılan denizcilik firması sahibi Enver Okan, geçen yıl kabusa dönüşen müsilajla yeniden karşılaştı.

Enver Okan cep telefonu kamerasıyla müsilajı görüntüledi. Görüntülerde deniz yüzeyinde belirli aralıklarla müsilaj görüldü.

Gemilere personel ve gıda hizmeti verdiklerini belirten Enver Okan, “Öğle saatlerinde gemiye gitmek için denize açıldığımızda parça parça müsilaj gördük. Hereke açıklarında büyüdüğünü gördük. Şu anda Körfez ilçesi açıklarında gördük. En son geçen sene görmüştük. Kış başlangıcında neredeyse bitmişti. Bizim endişemiz geçen sene olduğu gibi ufaktan başlayıp sonra büyük kitleler haline dönüşmesinden korkuyoruz. Bununla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını ümit ediyoruz' dedi.
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