'Kokudan dizlerimin bağı çözüldü!' Buça'daki yeraltı hapishanesi, infaz odaları, toplu mezarlar...

Ukrayna ordusu ve yetkililer, Rus piyadelerin, paraşütçülerin ve Rusya'nın karanlık Wagner Grubu ile bağlantılı birliklerden oluşan askerlerin, Kiev'e yapılacak saldırıya hazırlanmak için şehirde karargah kurduğunu söyledi. Operasyonlarının ana merkezi, 144 Yablunska Caddesi'ndeki Sovyet döneminden kalma bir binaydı. Bu binada ve sokağın aşağısında ve yukarısında bulunan daha küçük karakollarda konuşlanmış askerler, sokağı savaşın başlangıcından bu yana ortaya çıkan en korkunç cinayetlerin işlendiği bir sahneye dönüştürdü.RUSLARIN ÖLÜM LİSTESİ: HER BÖLGEDEN 40 POLİTİKACIBuça sakinleri ve yerel yetkililere göre, kasabanın en güney ucundaki sıradan dört katlı ofis binası, Ukraynalıların sorgulandığı, işkence gördüğü, öldürüldüğü veya gözaltına alındığı ilk yerlerden biriydi. Buça Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk, Rusların şehri birkaç bölgeye ayırdığını, her bölgeden yaklaşık 40 yerel politikacı ve devlet görevlisinin listesini çıkararak bulduklarını gözaltına alıp öldürdüklerini söyledi. İsminin listede olduğunu gören Fedoruk, Ruslardan kaçmayı başardı. Rus birlikleri komşu Hostomel belediye başkanını sakinlere yardım dağıtırken vurarak öldürdü.YERALTI HAPİSHANESİ: KOKUDAN DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLDÜRuslar gelmeden önce 144 Yablunska Caddesi arazisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mykola Zakharchenko, 4 Mart'ta başka bir adamla birlikte gözaltına alındığında, binanın zemini çoktan cesetlerle dolmuştu. İkisi vurularak öldürülmüş yedi adamın cesetlerinin kanlar içinde yüzüstü yattığı bir yan bahçeye götürüldü. Rus birlikleri onlara cesetlere bakmalarını, diz çökmelerini ve Ukrayna direnişinin üyesi olduklarını itiraf etmelerini söyledi. Zakharchenko savaşmadığını anlattı ve rehberiyle fotoğraflarını kontrol edebilmeleri için telefonunu Ruslara teslim etti. Bir Rus askeri telefonunun içeriğini bilgisayara indirerek her şeyi kontrol etti, daha sonra kendisine 2018 yılında Rusya'nın Tula şehrinde kaynakçı olarak geçirdiği zaman soruldu. Zakharchenko'ya göre paraşütçü kıyafetleri giyen subay, “İşçi geçmişini gördük. İçeri gir şimdi' dedi. Sonraki dört gün boyunca, Zakharchenko karargahın bodrumunda yaşadı. Sovyet döneminden kalma bir bomba sığınağı 130 kadar kişiyle birlikte yeraltı hapishanesine dönüştü. Erkekler, kadınlar ve çocuklar gece yatacak yer bulmakta zorlanırken, günlerce yemek artıkları ve askeri yemekler verildi. Zakharchenko yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: 'O kadar güçlü bir koku vardı ki ilk indiğimizde mide bulantısından dizlerimizin bağı çözüldü.''TOPLU MEZAR' TAVSİYESİ: 'PUTİN HER ŞEYİN FARKINDA'Buça'nın merkezinde bazı Rus birlikleri, sadece süpermarketleri değil, yerel hastaneyi de yağmaladı ve Hostomel'de kurdukları bir sahra hastanesi için cerrahi alet ve ekipman aldı. Buça hastanesinin başhekimi Anton Dovhopol, sokağa çıkma yasağından önce sivillere eve dönmeleri için daha fazla zaman vermelerini istedi çünkü Ruslar işgal ettiklerinde saatlerini Ukrayna saatine çevirmedikleri için siviller ve askerler iki farklı saat diliminde çalışıyorlardı. Dovhopol, “Çoğu insan, sokağa çıkma yasağındaki iki farklı saat dilimi nedeniyle öldürüldü' dedi. Dovhopol ayrıca Rus askerlerine cesetlerin hastalık yaymasını önlemek için toplu mezar kazmalarını önerdi. İşgal sırasında yerle bir olan kasaba, bir sabah uyandığında Rus birliklerin gittiğini fark etti. Çocuk kampının karşısındaki kilisede temizlik görevlisi olan Lidia, 'Sürekli bomba sığınaklarında yaşıyorduk, ateş sesleri kesilene kadar gittiklerini bilmiyorduk' dedi. Belediye Başkanı Fedoruk, “Putin, askerlerinin burada yaptığı vahşeti biliyordu ve tek söyleyebildiği 'iyi iş çıkardınız' oldu” dedi.