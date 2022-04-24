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Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik tiyatrosu' deşifre oldu! Bakan Dönmez: Kendinizi bilerek karanlığa mı gömdünüz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Evinin elektriği 4 aydır kesik" iddiasıyla ziyaret ettiği ailenin elektriğinin kesik olmadığı öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik tiyatrosu' deşifre oldu! Bakan Dönmez: Kendinizi bilerek karanlığa mı gömdünüz?
Ekleme: 24.04.2022 - 22:07 Güncelleme: 24.04.2022 - 22:13 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik tiyatrosu' deşifre oldu! Bakan Dönmez: Kendinizi bilerek karanlığa mı gömdünüz?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Ankara Keçiören'de bir aileyi ziyaret etti.

SİGORTA KUTUSUNUN HAFİF AÇIK ŞEKİLDE DURUYOR OLMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun faturayı ödeyemediği için elektriği kesik olduğu iddia edilen aileyi ziyareti esnasında sigorta kutusunun hafif açık şekilde duruyor olması dikkat çekmişti.

Yapılan saha incelemesi ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan itibari ile borç nedeniyle elektriğinin kesik olmadığı ve kaçak kullanımının bulunmadığı tespit edildi.

BAKAN DÖNMEZ: KENDİNİZİ BİLEREK Mİ KARANLIĞA GÖMDÜNÜZ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

'Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?
Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik tiyatrosu' deşifre oldu! Bakan Dönmez: Kendinizi bilerek karanlığa mı gömdünüz?
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