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İşlek caddede büyük panik! Leopar ortalığı birbirine kattı

Nereden geldiği anlaşılamayan ve yerleşim yerine inen leopar, işlek caddede korku dolu anlar yaşattı.

Ekleme: 24.04.2022 - 18:56 Güncelleme: 24.04.2022 - 19:02 / Editör: Ozge Selin
İşlek caddede büyük panik! Leopar ortalığı birbirine kattıİran devlet medyasının bildirdiğine göre, akıllara durgunluk veren olay İran'ın kuzeyindeki bir şehirde, bugün yaşandı. Bir leopar, polise saldırdı ve yerel sakinler arasında paniğe yol açtı.

ÇIĞLIKLAR ATARAK KAÇIŞTILAR

Devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Mazandaran eyaleti çevre koruma sözcüsü Kamyar Valipur, hayvanın Ghaemshahr'da bir polise saldırdığını ve yaraladığını" söyledi. Açıklamada polisin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde leoparın bir apartmanın ön tarafında durduğunu gösteriyor. Kısa bir süre sonra panikleyen hayvan yere atlayıp kaçıyor. Görüntülerde, dehşete düşen sakinlerin bağırarak dört bir yana kaçıştığı dikkat çekiyor.

SIĞINAĞA NAKLEDİLDİ AMA...

IRNA, leoparın yakalandığını ve aynı bölgedeki Semeskandeh vahşi yaşam sığınağına nakledildiğini söyledi. Yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Mazenderan Çevre Koruma Müdürü Ataullah Kaviyan ise konuyla ilgili bilgi vererek, "Leopara gizlendiği metruk evden çıkıp şehir sakinlerine saldırması üzerine ateş açılmıştı. Yaralanan leopar tekrar eve kaçmış ve kurtarma ekipleri onu uyuşturucu iğneyle bayıltarak yakalamıştı. Ağır yaralanan leopar tüm tıbbi müdahalelere rağmen öldü" dedi.Hayvanın şehre ormanlık alanlardan mı girdiği yoksa yasadışı bir şekilde evde mi tutulduğunu araştırılıyor.

NESLİ HIZLA TÜKENİYOR

İran leoparları, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin Kırmızı Liste'sinde nesli tükenmekte olan bir tür olarak listeleniyor.

YAŞLI KADINA KURT SALDIRDI

Tahran belediyesinin günlük gazetesi Hamshahri'ye göre, son haftalarda İran'ın kentsel alanlarında kurt ve tilki de dahil olmak üzere birçok vahşi hayvan görüldü. Gazete, özellikle güneydeki Marvdaşt kasabasında bir ayı görüldüğünü ve İran'ın kuzeybatısındaki Khalkhal'da iki yaşlı kadına kurt saldırısı gerçekleştiği bildirdi.
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