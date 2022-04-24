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HDP'li Garo Paylan’ın ardından bir skandal 24 Nisan 1915 paylaşımı da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan!

HDP’li Garo Paylan’ın 24 Nisan 1915’e yönelik skandal hamlesine tepkiler art arda gelirken bir paylaşım da PKK cenazelerinin vazgeçilmezi CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi. Tanrıkulu, “107 yıl önce #24Nisan1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi” dedi. Tanrıkulu’nun skandal paylaşımına kısa süre içinde tepki üstüne tepki yağdı.

Ekleme: 24.04.2022 - 16:25 Güncelleme: 24.04.2022 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Garo Paylan'ın 1915'teki sözde soykırım hakkında TBMM'ye kanun teklifi vermesi büyük tepki çekmişti.

HDP'li Garo Paylan’ın ardından bir skandal 24 Nisan 1915 paylaşımı da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan!

Paylan'ın skandal hamlesine devlet büyüklerinden üst üste tepki açıklamaları gelmişti. CHP'li Sezgin Tanrıkulu da hadsiz provokasyona katıldı. Terörist cenazelerinin vazgeçilmez ismi olan Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından '107 yıl önce #24Nisan1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz' şeklinde bir paylaşım yaptı.

NE OLMUŞTU?
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ''Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması' hakkında hazırladığı kanun teklifini cuma günü TBMM Başkanlığı'na sundu. Paylan, geçmiş yıllarda da aynı yönde teklif sunmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan teklife tepki gösterdi: 'TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Meclis'in çatısı altında birinin bunu yapması siyasi ahlaksızlıktır. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz.'

Çelik paylaşımının devamında ise 'Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır' ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'HDP'li milletvekili Paylan'ın,1915 yılında yaşanan olayları soykırım iftirası ile niteleyen ve iftiranın tanınmasını isteyen kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na vermesi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize açık bir iftiradır' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir.' ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine tepki gösterdi. '1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı TBMM'de kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir. Tarihsel gerçeklikten yoksun, uluslararası hukuk nezdinde geçersiz bu bühtanı reddediyoruz ve hükümsüz addediyoruz.' değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti: 'Bu kabul edilemez girişim, her gayrimeşru fırsatı ülkemize besledikleri husumet için kullanmaya çalışanların birliğimize, beraberliğimize saldırısından başka bir şey değildir. Bu saldırının Gazi Meclis çatısı altında yapılması ise karşımızdaki vahametin ciddiyetini göstermektedir. Türk devleti ve milleti bu ahlaksızlığın karşısında duracak, bu hadsizliğe hukuki çerçevede gereken cevabı verecektir. İçine düştükleri aymazlıkla emperyal hesapların maşası olanlar, bir kez daha hezimete uğrayacaklardır. Bizim tarihimizde kara bir leke yoktur.'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifine sert tepki gösterdi.

Şentop, 'Bu konu ile ilgili defalarca konuştuk. Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek Türkiye dışından bir cesaret ve destekle olur. Onu iade ettik. Zira TBMM'de bize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz.' ifadelerini kullandı.

HDP'li Garo Paylan’ın ardından bir skandal 24 Nisan 1915 paylaşımı da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan!

Tanrıkulu'nun paylaşımı büyük tepki çekti. İşte tepkilerin bazıları:

HDP'li Garo Paylan’ın ardından bir skandal 24 Nisan 1915 paylaşımı da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan!

HDP'li Garo Paylan’ın ardından bir skandal 24 Nisan 1915 paylaşımı da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan!HDP'li Garo Paylan’ın ardından bir skandal 24 Nisan 1915 paylaşımı da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan!





HDP'li Garo Paylan’ın ardından bir skandal 24 Nisan 1915 paylaşımı da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan!
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