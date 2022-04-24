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Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor: Benzer vakalarda çarpıcı detaylar!

Rusya Ukrayna'ya savaş açtı. Tüm dünyayı karşısına aldı. Batılı ülkeler ise Rus oligarklara yaptırımlar uyguladı. Tüm dünya savaşı konuşurken inanılmaz bir olay yaşandı. İki Rus oligark; Sergey Protosenya ile Vladislav Avayev'in ailelerini öldürüp intihar ettikleri iddiası ortaya atıldı.

Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor: Benzer vakalarda çarpıcı detaylar!
Ekleme: 24.04.2022 - 10:56 Güncelleme: 24.04.2022 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor: Benzer vakalarda çarpıcı detaylar!
Dünya Rus oligarkların ve ailelerinin ölümlerini konuşuyor… İspanya'nın Girona kentinde yaşayan Sergey Protosenya ve Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Vladislav Avayev'in, eşlerini ve çocuklarını öldürüp ardından intihar ettikleri iddia edildi.

Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor: Benzer vakalarda çarpıcı detaylar!

VİLLADA ÖLÜ BULUNDULAR: BALTA VE BIÇAK…

Rus işadamı Sergey Protosenya (55), İspanya'nın Katalonya bölgesine bağlı Lloret de Mar kasabasındaki villasında, salı günü eşi Natalia (33) ve kızı Maria (18) ile birlikte ölü bulundu.

Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor: Benzer vakalarda çarpıcı detaylar!

İNTİHAR NOTU BULUNMADI…
Olay yerinde bıçak ve balta ele geçirilirken, Protosenya'nın önce ailesini daha sonra kendisini öldürdüğü iddia edildi.

Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor: Benzer vakalarda çarpıcı detaylar!

İspanyol televizyonu Telecinco'ya göre Rus iş adamı kendisini asarak intihar etti. Ancak olay yerinde herhangi bir not ya da intihar mektubu bulunamadı.

Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor: Benzer vakalarda çarpıcı detaylar!

SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Sergey Protosenya'nın 1997-2015 yılları arasında başında olduğu Rus doğalgaz şirketi Novatek'ten yapılan açıklamada, Protosenya'nın 'harika bir aile babası' olduğu ve ölümünde şüphe olabileceği belirtildi.

Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor: Benzer vakalarda çarpıcı detaylar!

İspanyol La Vanguardia gazetesine göre, ölümü sırasında emeklilik hayatı süren Sergey Protosenya'nın kişisel serveti yaklaşık 440 milyon dolardı.

Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor: Benzer vakalarda çarpıcı detaylar!

PUTİN'E YAKIN İSİMLER…

Bu olaydan bir gün önce ise Rus enerji endüstrisi ile bağlantılı Vladislav Avayev (51), karısı Yelena (47) ve kızları Maria (13) Moskova'daki evlerinde ölü bulundu.

Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor: Benzer vakalarda çarpıcı detaylar!

Gazprombank'ın eski başkanı olan Avayev ile ailesinin silahla öldürüldüğü belirtildi. Cinayetin işlendiği silahta yabancı parmak izine rastlanmadı.

Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor: Benzer vakalarda çarpıcı detaylar!

Kremlin ile yakın ilişkideki Gazprombank, Rus doğalgaz devi Gazprom'a aracılık ediyor. Tüm dünyada yankı uyandıran iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığı henüz net değil.

Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor: Benzer vakalarda çarpıcı detaylar!

Ancak her iki ismin de Rusya lideri Vladimir Putin'in 'yakın çevresinden' olduğu biliniyor. Olayların her ikisinin de 'cinayet-intihar' şeklinde gerçekleşmiş olması da dikkat çekiyor.

Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor: Benzer vakalarda çarpıcı detaylar!

BENZER OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Rusya'da daha önce de şüpheli oligark ölümleri yaşanmıştı:

-Gazprom'un eski üst düzey finans ve güvenlik sorumlusu Alexander Tyulakov (61), Rusya'nın Ukrayna işgali başladıktan tam bir gün sonra, 25 Şubat tarihinde lüks evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni intihar olarak açıklansa da Alexander Tyulakov'un ölümüne ilişkin şüpheler sürüyor.

Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor: Benzer vakalarda çarpıcı detaylar!

-Bu olaydan üç hafta önce ise Gazprom Invest'in yöneticilerinden Leonid Shulman (60), evinin banyosunda defalarca bıçaklanmış halde ölü bulundu. Shulman'ın evinde ölümüne ilişkin bir not ele geçirilse de içeriği kamuyla paylaşılmadı.
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