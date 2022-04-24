Casus savcı olayında flaş gelişme! Mesajları ortaya çıktı...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ağına takılan İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçıran casusluk şebekesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 77 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı. Tamamı tutuklu 16 şüpheli hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenen iddianameye HSK tarafından açığa alınan şüpheli savcı Davut Yılmaz'ın whatsapp mesajları damga vurdu.ADAMININ TELEFONUNDAN YAZIŞMALAR ÇIKTI2 İranlı muhalifin kaçırılması için 150 bin dolar isteyen Yılmaz'ın adam kaçırma ekibinden eski Polis Metin Ergün'ün cep telefonundan Yılmaz'la yaptığı konuşmalar çıktı. Yılmaz'ın Ergün'e, "Merhaba. İran'dan hesaba para gelecekti. Kontrol etsene" dediği belirlendi. Soruşturma birimleri, bu paranın muhaliflerin kaçırılması için ödenecek miktar veya daha önce İran istihbaratına sağlanan bilgilerin karşılığı olabileceği ihtimali üstünde duruyor.DOLAR DESTELERİNİN ÜZERİNE KOD YAZDIYılmaz'ın ayrıca dolar destelerinin üzerine 'Alex 2020-5-29' ibaresi bulunan notu Ergün'e aktararak, 'Mikail-Angel' kod isimli By Sağlam Savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam'a gönderilmesini istediği saptandı.UYAP'TAN ALDI İRAN'A SATTIİddianameye göre Yılmaz, örgütün önüne çıkan yasal ve bürokratik engellerin kolayca aşılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağlıyordu. Uluslararası koruma altında bulunan şartlı mültecilerin kanunen gizli mahiyetteki bilgilerini, sınırlı erişime açık elektronik imza ile giriş imkanı sağlayan UYAP sistemi üzerinden temin edip İran istihbaratına iletti. Kaçırılması planlanan ancak kaçırılamayan koruma altındaki eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei'nin gizli bilgileri 30 Ağustos 2019'da Savcı Davut Yılmaz tarafından UYAP'a giriş yapılarak elde edildi ve İran istihbaratına ulaştırıldı.