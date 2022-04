Bakan Nebati: Enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ticaret Odası (İTO) İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu."SAVAŞA RAĞMEN İHRACATTA REKOR KIRDIK"Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar:"Enerji hariç ithalat ve ihracat dengelendi. Enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı. Savaşa rağmen ihracatta rekor kırdıkDünya Bankası ve IMF toplantıları için Washington'daydık. Çok yoğun toplantılar serisini gerçekleştirdik ve evimize döndük. Konuşulan şeyler aynı şeyler. Bugün küresel ekonominin dalgalı seyrettiği dönemden geçiyoruz. Dünya salgının oluşturduğu ekonomik tahribatı onarmaya çalışırken Enflasyon küresel problem olarak ortaya çıktı. Her oturumun en önemli maddesi enflasyondu. Tüm dünyada bunu konuşacağız. Enerji ve gıda olmak üzere artışlar oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ekonomideki büyüme tahminlerini yüzde 1 oranında düşürmüş yöne doğru kaydı. BM, 2022 büyüme tahminlerini 3,6'dan 2,6'ya düşürdüğünü açıkladı."ENERJİ HARİÇ İTHALAT VE İHRACAT DENGELENDİ"Merkez bankalarının para politikasında sıkılaştırmaya girmesi bu durum gelişen ekonomilerde borçlanma maliyetlerini artırıyor. Savaş ve tedarik zinciri kaynaklı arz yönlü baskılar ve yavaşlayan küresel büyüme ülkelerin risk primi artmasına tezatına sebep oluyor. Savaş Rusya ve Ukrayna'ya ihracatımızı olumsuz etkilemiş oluyor. Dolayısıyla etkisi sınırlı. Her ay her yıl inşallah ihracatımızdaki rekorları açıklamaya devam edeceğiz. Türkiye olarak ihracata sağlamış olduğumuz pazar ve alternatifler üretmekte, yeni modeller geliştirmekte ve bu sayede güçlüklerden kurtulmuş oluyoruz. En yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı 2013 yılında yüzde 73.5 seviyesinde, bu yılın mart ayının yıllıklandırılmış oranı yüzde 98.2 seviyesine geliyor. Enerji hariç ihracat-ithalat dengelenmiş durumda. Bizim karşı karşıya kaldığımız şey şu. İthal ettiğimiz enerjinin maliyeti bizdeki dengeyi bozuyor. Bu dengeyi ihracatı daha fazla artırarak, turizmdeki olumlu gelişmeler sayesinde etkilerini en aza getirmiş olacağız."TURİZM ALANINDA PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİNE SAHİBİZ"Turizm alanında kayda değer pazar çeşitliliğine sahibiz. Rusya ve Ukrayna'dan oldukça yüksek ziyaretçi girişi var, artarak devam etmesini bekliyoruz. Çok şükür Mart ve Nisan ayında İstanbul'dan aldığımız bilgiler yüzde 90'ın üzerinde ki salgın öncesinde dahi yakalanmış ay yok, yıl yok.Söz konusu gelişmelerin cari dengemizi olumsuz etkilemesi nedeniyle gerekli önlemleri tek tek alıyoruz. Böylesine küresel bir ortamda her yıl düzenli yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası başkanları toplantılarına katıldık. Ekim ayında da yapacağız bunu. Seneye Nisan'da da yapacağız. Bu toplantılarda birçok oturuma katıldım. Dünyanın önde gelen şirketleriyle birebir toplantılar gerçekleştirdik. Ülkemizdeki yatırım fırsatlarına ilişkin kapsamlı bilgiler verdik. Sahip olduğumuz genç, dinamik nüfus, kapsamlı ve kararlı hamlelerimizle küresel zorluklarla mücadele kapasitemizin her geçen gün arttığını ifade ettik."BİRÇOK ŞİRKET TÜRKİYE'DE YATIRIMLARINI ARTIRMAK İSTİYOR"Birçok şirket bu fırsatları değerlendirerek Türkiye'de yatırımlarını artırmak istediklerini ifade ettiler. Özverili şekilde devam edeceğimizi vurguladık. Tavsiyem, uzaktan gazel okuyup orada ne işi var diyenlerin orada toplantılara katılan ilgili ülkelerin bakanları, temsilcileriyle ulaşamazlarsa oradaki herhangi birisiyle görüşüp ne konuştuğumuzu ve Türkiye'nin dışarıdan nasıl göründüğünü öğrenebilirler. Türkiye başka bir güzel yolda. Ah buradakiler şöyle bir gelseydiler orada Türkiye'ye olan ilgi ve alakayı, beklentileri görebilseydiler.""YENİ BAŞARI HİKAYELERİ YAZACAĞIZ"Bazıları battık-bittik edebiyatından vazgeçemiyor. Yeni başarı hikayeleri yazacağız.