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Antalya'ya 1 milyonu aşkın turist geldi

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak-23 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyonu geçti.

Ekleme: 24.04.2022 - 19:26 Güncelleme: 24.04.2022 - 19:30 / Editör: Ozge Selin
Antalya'ya 1 milyonu aşkın turist geldi
Antalya'da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürüyor.

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan olumsuzluklara rağmen turizm grafiğindeki yükseliş devam ediyor.

Gelen turist sayısı 1 milyonu aştı
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak-23 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 18 bin 246 kişi olarak gerçekleşti.

Artış devam ediyor
Koronavirüs salgınına rağmen geçen yılı yaklaşık 9 milyonu aşkın turistle kapatan Antalya’da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 1 Ocak-23 Nisan dönemine göre büyük artış gösterdi.

İHA'da yer alan habere göre, 2022 yılının 1 Ocak-23 Nisan döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 147 artış kaydederek 1 milyon 18 bin 246 kişi olarak gerçekleşti.

Geçen yıl aynı dönemde ise Antalya’ya gelen turist sayısı 412 bin 729 olarak kaydedilmişti. Nisanın ilk 23 gününde ise artış 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 245 oldu.

Turizmde rekorlar yılı olan 2019’a yaklaşıldı
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre turizmin en parlak yılı olarak geçen 2019’un Nisan ayında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 203 bin 838 kişi olarak gerçekleşirken 2022 yılı Nisan ayı verisi ise 1 milyon 018 bin 246 kişi gerçekleşerek 2019 yılına yaklaştığı görüldü.

2022 yılı turizm verileri 2020 ve 2021’i geride bıraktı Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'nın 2022 yılının ilk dört aylık periyodunda şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımında 2020 ve 2021 yılını büyük oranda geride bıraktı.

Şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak-23 Nisan arası sırasıyla 2020’de 508 bin 378 kişi, 2021’de 412 bin 729 kişi ve 2022 yılında ise 1 milyon 18 bin 246 kişi olarak gerçekleşti.
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