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Zelenskiy'den Putin'le görüşme açıklaması! 'En güçlülerden biri olacağız'

Son dakika açıklamasında bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Savaşı kazandığımızda Avrupa’daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacağız" dedi.

Zelenskiy'den Putin'le görüşme açıklaması! 'En güçlülerden biri olacağız'
Ekleme: 23.04.2022 - 21:44 Güncelleme: 23.04.2022 - 22:38 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy'den Putin'le görüşme açıklaması! 'En güçlülerden biri olacağız'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada 'Savaşı kazandığımızda Avrupa'daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacağız' ifadelerini kullandı.

'SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN PUTİN'LE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM'

Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istediğini söyledi ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarın Kiev'i ziyaret edeceğini dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Putin'in yargılanmasını istiyor muyum konusuna gelince, eminim ki yargılanacaktır' dedi.
Zelenskiy'den Putin'le görüşme açıklaması! 'En güçlülerden biri olacağız'
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