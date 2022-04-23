TBMM'de renkli dakikalar! Çocuklar 'Hayır' oyu verince Mustafa Şentop Özgür Özel'e seslenerek espriyi patlattı!

TBMM'de çocukların katılımı ile 23 Nisan Özel oturumu düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koltuğunu bir çocuğa devrederken, yapılan oylamada çocukların 'Hayır' oyu kullanmaları gülüşmelere neden oldu. Şentop, CHP'li Özgür Özel'e seslenerek espriyi patlattı.TBMM'DE 23 NİSAN ÖZEL OTURUMUTBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel oturumunda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop koltuğunu bir çocuğa devretti. Şentop, çocuklara hitabından sonra koltuğunu devretmek üzere başkan değişimi için önergeyi okuttu. Bu sırada ise oldukça renkli dakikalar yaşandı.Değişim önergesinden sonra başkan ve katip üyelik için belirlenen küçük misafirlerin isimleri oylamaya sunuldu.Oylamada başkan adayı için meclis sıralarında oturan çocuklardan ret oylarının kalkması gülüşmelere neden oldu.MUSTAFA ŞENTOP ESPRİYİ PATLATTIÇocukların ret oyu sonrası Mustafa Şentop dayanamayarak espriyi patlattı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e seslenen Şentop, "Görüyorsunuz Özgür bey muhalefet her yerde." dedi.