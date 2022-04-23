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Pençe - Kilit şehitleri son yolculuklarına uğurlandı!

Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon ve Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 23.04.2022 - 16:12 Güncelleme: 23.04.2022 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon (24), memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un cenazesi askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla memleketi Samsun'un Havza ilçesine bağlı Kamlık Mahallesi'ne getirildi.

Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olan şehit Çon için burada tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınları, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Babası Alper ve annesi Hafize Çon ile kardeşleri, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kamlık Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit Kubilay Çon, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün cenazesi askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanına getirildi. Babası Osman Gök, ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar tarafından karşılanan cenaze Onikişubat ilçesinin Hasancıklı Mahallesi'ndeki baba ocağında, dua edilip helallik alınmasının ardından Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze törenine şehidin babası Ömer Gök, kardeşleri, akrabaları, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını kıldıran Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, "Furkan, hak ile batılı ayıran, ayırmak için mücadele eden anlamına geliyor. Şehidimiz isminin hakkını verdi, vazifesini en güzel şekilde yerini getirdi. Furkan'ımız, şehadetin de zirvesinde. Öyle bir günde ki; Furkan, Mehmet'im, yavrum, Ramazan ayı içerisinde, cuma gününde ve en mukaddes saatlerde ruhunu vatan için, millet için, din için feda etti" dedi.

Namazın ardından askerler tarafından bir süre omuzlarda taşınan şehit Furkan Gök, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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