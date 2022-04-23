İstanbul'da bir metroda çalan şarkı tepki çekti: İşte bugün bir Meclis kuruldu sonra hemen padişah kovuldu

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda 22 Nisan tarihinde bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, metro hoparlöründen çalan bir şarkı sosyal medyada paylaşıldı.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda 22 Nisan tarihinde bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, metro hoparlöründen çalan bir şarkı sosyal medyada paylaşıldı.23 Nisan sebebiyle vagonlarda çalan şarkıda, 'İşte bugün bir Meclis kuruldu. Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün 23 Nisan, hep neşe doluyor insan.' sözleri tepki çekti.