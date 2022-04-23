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Dünyanın en büyük bayrak balonu Kapadokya'da havalandı

Kapadokya'da üretilen dünyanın en büyük Bayrak Balonu Kapadokya'da havalandı. Yaklaşık iki ay gibi bir sürede üretilen ve üzerinde Türk Bayrağı figürü bulunan Bayrak Balon, dünyanın en büyük Bayrak Balonu unvanını da almış oldu.

Ekleme: 23.04.2022 - 10:02 Güncelleme: 23.04.2022 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en büyük bayrak balonu Kapadokya'da havalandıBalon üreticisi Halis Aydoğan kendi firmasında üretilen yerli balonun pilotluğunu da kendisi yaptı. Uçuş öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydoğan “Bu güzel günde Kapadokya’da yıllardır balonlarımıza Türk Bayrağı asarak uçuşlarımızı gerçekleştiriyorduk. Bugün dünyada ilk defa balon olarak üretilen en büyük bayrak şeklindeki balonumuzu Kapadokya’da uçuruyoruz...

Kapadokya’da üretilmiş olması ayrı bir gurur. Bu olay bizi çok mutlu ediyor. Sepetiyle, börnürüyle ve kubbesiyle özel olan bu balonumuz tamamen Kapadokya da üretilmiştir. Bu da arkadaşlarımızın bir başarısı” dedi.

Türk Bayrağı figürlü balonun yaklaşık iki aylık çalışma sonucu üretildiğini söyleyen Halis Aydoğan “Bayrağımız Türk Bayrağı boyutlarına sadık kalınarak orijinal boyutlarda üretildi. 432 metre karelik bir yüzeye sahip. Dünyadaki bayrak şeklindeki balonlar arasında en büyük balon olma özelliğinde...

Bugün 23 Nisanda, inşallah 19 Mayıs da ve diğer ulusal günlerimizde bu bayrağımızı Ülkemizin değişik günlerinde, sadece Kapadokya’da değil değişik şehirlerde de uçurarak Balon Bayrağımızı tüm Türkiye’de gezdirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.


Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya’da havalandı
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