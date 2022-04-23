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Büyükçekmece'de trafik magandaları, ailesinin önünde sürücüyü öldüresiye dövdü

İstanbul Büyükçekmece'de 2 kişi, trafikte tartıştıkları sürücüyü eşinin ve çocuğunun gözleri önünde feci şekilde darbetti.

Büyükçekmece'de trafik magandaları, ailesinin önünde sürücüyü öldüresiye dövdü
Ekleme: 23.04.2022 - 14:58 Güncelleme: 23.04.2022 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Büyükçekmece'de trafik magandaları, ailesinin önünde sürücüyü öldüresiye dövdü
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Büyükçekmece ilçesinde iki trafik magandası, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı otomobil sürücüsünü eşi ve çocuklarının gözü önünde öldüresiye darbetti.

Hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binen iki saldırganın önünü kesen vatandaşlar, saldırganları görüntülerken bindikleri aracı ve plakasını da kaydetti.

Plakaları diğer vatandaşlarca kaydedildi

Çevrede bulunan bir vatandaş ise "İki kişi birine saldırın. Böyle devam edin. Karakolda da ifade verirsiniz. Plakanızı aldım ben sizin" diyerek tepki gösterdi.
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Büyükçekmece'de trafik magandaları, ailesinin önünde sürücüyü öldüresiye dövdü
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